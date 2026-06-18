Matías Galarza, presente albirrojo y futuro indefinido

Presente mundialista albirrojo, futuro indefinido. El panorama de Matías Galarza Fonda, joven mediocampista de 24 años, formado en Olimpia.

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Para el partido entre Paraguay y Turquía, a disputarse en el estadio Bahía de San Francisco (Santa Clara, California), a las 00:00 de nuestro país del sábado, el volante central integra el conjunto en sustitución de Damián Bobadilla.

Otro cambio que prepara el seleccionador Gustavo Alfaro es el ingreso como punta de lanza de Isidro Pitta, en reemplazo de Arnaldo Antonio Sanabria.

De esta forma, la Albirroja alistaría a Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junir Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza y Miguel Almirón; Julio Enciso e Isidro Pitta.

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Mati Galarza, quien militó además en Vasco da Gama, Coritiba, Talleres de Córdoba, River Plate y Atlanta United, no figura en los planes del club argentino de la banda roja, por lo que indefectiblemente deberá cambiar de aire.

El volante registra 15 partidos con la Albirroja, 8 en amistosos y 7 en Eliminatorias, con tres goles anotados.