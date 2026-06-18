Mundial de Fútbol
18 de junio de 2026 a la - 10:56

Mundial 2026: A qué hora y dónde ver los partidos del jueves 18 de junio

Una vista general del Atlanta Stadium, en Atlanta, Georgia, donde se enfrentarán República Checa y Sudáfrica, en el inicio de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.
Una vista general del Atlanta Stadium, en Atlanta, Georgia, donde se enfrentarán República Checa y Sudáfrica, en el inicio de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.225806+0000 JUSTIN SETTERFIELD

Inmediatamente después de la finalización de la ronda inaugural, la Copa del Mundo inicia la disputa de la segunda fecha del certamen con cuatro partidos en la cartelera de este jueves, donde vuelven a la acción los coanfitriones México y Canadá.

Por ABC Color

El torneo más importante del planeta aprieta el acelerador. La actividad de la Copa del Mundo continúa este jueves con la disputa de la segunda fecha de competición, una jornada clave que puede empezar a definir clasificados a la siguiente instancia como también los que van quedando al margen.

República Checa vs. Sudáfrica | Prohibido tropezar en Atlanta

La actividad del Grupo A comenzará a las 13:00 (hora de Paraguay) en la ciudad de Atlanta. Este escenario albergará un duelo a todo o nada entre la selección de República Checa, que viene de caer ante Corea del Sur por 2-1, y el combinado de Sudáfrica, que también cedió en su estreno ante México por 2-0. El encuentro contará con la conducción arbitral de la estadounidense Tori Penso.

El delantero de República Checa Patrik Schick y el defensor de Corea del Sur Kim Min-jae luchan por el balón durante el partido de fútbol del Grupo A de la Copa del Mundo 2026 entre Corea del Sur y la República Checa en el Guadalajara Stadium.
El delantero de República Checa Patrik Schick y el defensor de Corea del Sur Kim Min-jae luchan por el balón durante el partido de fútbol del Grupo A de la Copa del Mundo 2026 entre Corea del Sur y la República Checa en el Guadalajara Stadium.

México vs. Corea del Sur | Por el liderato absoluto

La acción de esta misma zona tendrá su continuidad en el horario nocturno. A partir de las 22:00 (hora de Paraguay), la ciudad de Guadalajara albergará el vibrante choque entre las selecciones de México y Corea del Sur. Se trata de un duelo de alto voltaje entre seleccionados que lograron sumar de a tres en el debut, el cual será arbitrado por el colegiado uruguayo Gustavo Tejera.

Raúl Jiménez de México celebra un gol este jueves, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México).
Raúl Jiménez de México celebra un gol este jueves, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México).

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina | Cita clave en Inglewood

El Grupo B también pondrá en marcha su segunda fecha este jueves con dos compromisos de alta tensión. El primero de ellos se disputará a las 16:00 (hora de Paraguay) en la sede de Inglewood, donde Suiza, que viene de igualar en su estreno ante Qatar, se medirá con Bosnia y Herzegovina, selección que también empató en su debut con Canadá. El arbitraje de este encuentro estará a cargo del portugués João Pedro Pinheiro.

Edin Dzeko durante el entrenamiento y la rueda de prensa de Bosnia y Herzegovina un día antes del partido del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en el Toronto Stadium.
Edin Dzeko durante el entrenamiento y la rueda de prensa de Bosnia y Herzegovina un día antes del partido del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en el Toronto Stadium.

Canadá vs. Qatar | El coanfitrión busca rugir en Vancouver

La segunda jornada del Grupo B se completará en territorio canadiense. A las 19:00 (hora de Paraguay), las selecciones de Canadá y Qatar se enfrentarán en la ciudad de Vancouver. Será un compromiso de pronóstico reservado entre elencos que vienen de sumar de a uno en la primera fecha del certamen, y que contará con la dirección arbitral del chileno Cristian Garay.

Cyle Larin de Canadá celebra con Promise David tras anotar el primer gol del equipo durante el partido del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en el Toronto Stadium.
Cyle Larin de Canadá celebra con Promise David tras anotar el primer gol del equipo durante el partido del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en el Toronto Stadium.

Cronograma de partidos

13:00 — República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A, Atlanta)

  • Árbitro: Tori Penso (Estados Unidos)
  • Transmisión: El Trece / GEN

16:00 — Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B, Inglewood)

  • Árbitro: João Pedro Pinheiro (Portugal)
  • Transmisión: Unicanal

19:00 — Canadá vs. Qatar (Grupo B, Vancouver)

  • Árbitro: Cristian Garay (Inglaterra)
  • Transmisión: El Trece / GEN

23:00 — México vs. Corea del Sur (Grupo A, Guadalajara)

  • Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)
  • Transmisión: Unicanal

¿En qué canales ver los partidos?

GEN

  • Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
  • Personal TV: Canal 12 o 51
  • Claro TV: Canal 16
  • Copaco IPTV: Canal 8

Unicanal

  • Tigo Star: Canal 8
  • Personal TV: Canal 17 o 23
  • Claro TV: Canal 20
  • Copaco IPTV: Canal 27

El Trece

  • Tigo Star: Canal 10
  • Personal Flow: Canal 10
  • Copaco IPTV: Canal 13
  • Claro TV: Canal 22
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