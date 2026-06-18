Mundial 2026: A qué hora y dónde ver los partidos del jueves 18 de junio

El torneo más importante del planeta aprieta el acelerador. La actividad de la Copa del Mundo continúa este jueves con la disputa de la segunda fecha de competición, una jornada clave que puede empezar a definir clasificados a la siguiente instancia como también los que van quedando al margen.

República Checa vs. Sudáfrica | Prohibido tropezar en Atlanta

La actividad del Grupo A comenzará a las 13:00 (hora de Paraguay) en la ciudad de Atlanta. Este escenario albergará un duelo a todo o nada entre la selección de República Checa, que viene de caer ante Corea del Sur por 2-1, y el combinado de Sudáfrica, que también cedió en su estreno ante México por 2-0. El encuentro contará con la conducción arbitral de la estadounidense Tori Penso.

México vs. Corea del Sur | Por el liderato absoluto

La acción de esta misma zona tendrá su continuidad en el horario nocturno. A partir de las 22:00 (hora de Paraguay), la ciudad de Guadalajara albergará el vibrante choque entre las selecciones de México y Corea del Sur. Se trata de un duelo de alto voltaje entre seleccionados que lograron sumar de a tres en el debut, el cual será arbitrado por el colegiado uruguayo Gustavo Tejera.

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina | Cita clave en Inglewood

El Grupo B también pondrá en marcha su segunda fecha este jueves con dos compromisos de alta tensión. El primero de ellos se disputará a las 16:00 (hora de Paraguay) en la sede de Inglewood, donde Suiza, que viene de igualar en su estreno ante Qatar, se medirá con Bosnia y Herzegovina, selección que también empató en su debut con Canadá. El arbitraje de este encuentro estará a cargo del portugués João Pedro Pinheiro.

Canadá vs. Qatar | El coanfitrión busca rugir en Vancouver

La segunda jornada del Grupo B se completará en territorio canadiense. A las 19:00 (hora de Paraguay), las selecciones de Canadá y Qatar se enfrentarán en la ciudad de Vancouver. Será un compromiso de pronóstico reservado entre elencos que vienen de sumar de a uno en la primera fecha del certamen, y que contará con la dirección arbitral del chileno Cristian Garay.

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Cronograma de partidos

13:00 — República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A, Atlanta)

Árbitro: Tori Penso (Estados Unidos)

Transmisión: El Trece / GEN

16:00 — Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B, Inglewood)

Árbitro: João Pedro Pinheiro (Portugal)

Transmisión: Unicanal

19:00 — Canadá vs. Qatar (Grupo B, Vancouver)

Árbitro: Cristian Garay (Inglaterra)

Transmisión: El Trece / GEN

23:00 — México vs. Corea del Sur (Grupo A, Guadalajara)

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

Transmisión: Unicanal

¿En qué canales ver los partidos?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: Canal 27

El Trece