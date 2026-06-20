Thierry Henry explotó por la roja a Almirón: “Yo lo llamo la lenta muerte del deporte que amamos”

El polémico arbitraje en el cruce entre Paraguay y Turquía sigue levantando temperatura a nivel global. Tras las fuertes declaraciones de Zlatan Ibrahimović, la otra gran eminencia en los estudios de la cadena Fox Sports, Thierry Henry, alzó la voz de manera tajante. El campeón del mundo con Francia analizó el trasfondo de la tarjeta roja directa que recibió Miguel Almirón por taparse la boca con la mano y advirtió sobre el “peligroso” rumbo que está tomando el reglamento.

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Al abrir el debate, el ex-astro del Arsenal dejó en claro que, si bien apoya las causas de fondo del organismo internacional, la implementación de este castigo específico roza el absurdo: “Entiendo por qué el fútbol quiere combatir la discriminación. Nadie está en desacuerdo con eso. Pero cuando empiezas a repartir tarjetas rojas directas porque un jugador se cubrió la boca mientras hablaba, has cruzado a un territorio peligroso”.

Inmediatamente después, Henry apuntó directamente contra los directivos que diseñan las normas desde los escritorios, acusándolos de deshumanizar la alta competencia y de no comprender la adrenalina del campo: “Esto es exactamente lo que temía que el fútbol se estuviera convirtiendo, un juego jugado por robots, vigilado por trajeados que nunca han sentido el calor de una entrada o el fuego de un 50-50. ¿Miguel Almirón expulsado por cubrirse la boca? ¿En una Copa del Mundo? La FIFA lo llama progreso. Yo lo llamo la lenta muerte del deporte que amamos”.

Para el analista francés, la esencia histórica del fútbol, basada en los duelos psicológicos y el carácter de sus protagonistas, está siendo amenazada por un sistema hipervigilante: “El fútbol se construyó sobre la emoción, el enfrentamiento, los juegos mentales, la personalidad. Ahora estamos actuando como si cada palabra privada intercambiada en el campo fuera asunto de una investigación judicial. El juego está empezando a sentirse menos como fútbol y más como un proyecto de vigilancia”.

The studio will never forget pic.twitter.com/KHEROKjr2Z — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) June 19, 2026

Uno de los puntos más críticos de su descargo tuvo que ver con la falta de evidencias en el fallo tecnológico que perjudicó a la Albirroja, señalando la injusticia de castigar una mera sospecha: “El incidente de Miguel Almirón es exactamente por lo que la gente se siente incómoda. Ni siquiera sabemos qué se dijo, sin embargo el castigo llega antes que la evidencia. ¿Desde cuándo cubrirse la boca se convirtió en un crimen digno de expulsión? Si esa es la vara, ya no estamos juzgando acciones: estamos juzgando sospechas”.

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Mirando hacia el futuro a corto plazo, el exdelantero planteó un panorama preocupante sobre qué otras conductas naturales del deporte podrían empezar a ser penalizadas con la misma rigidez: “Lo que más me preocupa es el precedente. Hoy es cubrirse la boca. ¿Mañana qué? ¿Un comentario sarcástico? ¿Una discusión acalorada? El fútbol siempre ha sido una olla a presión. Si quitas cada onza de fuego, no te sorprendas cuando el deporte pierda parte de su alma”.

Para poner en perspectiva la gravedad de la situación, ‘Titi’ trajo a la mesa a varias leyendas históricas de carácter fuerte, cuestionando si habrían podido brillar en el ecosistema actual: “Y seamos honestos, ¿sobrevivirían las leyendas de generaciones anteriores en este ambiente? Maradona, Keane, Pepe, la mitad de los íconos que la gente celebra hoy pasarían más tiempo explicándose ante los oficiales que realmente jugando. El juego que una vez recompensaba la personalidad ahora parece obsesionado con vigilarla”.

En sintonía con las demandas del público, el francés remarcó la contradicción de un negocio que vende pasión pero que, a través de sus normativas, termina fabricando atletas sin expresión: “La ironía es que el fútbol afirma querer autenticidad, pero sigue creando reglas que fomentan que los jugadores se conviertan en robots. Los aficionados no se enamoran de robots. Se enamoran de personajes, rivalidades, pasión y drama”.

Para cerrar una de sus intervenciones más virales, Henry sentenció el debate con una contundente analogía sobre cómo la FIFA intenta contener el temperamento del fútbol sin entender su verdadera naturaleza: “Esta regla puede haber sido creada con buenas intenciones, pero las buenas intenciones no convierten automáticamente en buenas reglas. Ahora mismo, se siente como si el fútbol estuviera tratando de poner una tapa a una olla hirviendo en lugar de entender por qué hierve en primer lugar”.