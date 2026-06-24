Bosnia y Herzegovina vence a Catar por 3-1 en un partido de alta intensidad

Bosnia y Herzegovina golpeó primero a los 29 minutos gracias a Kerim Alajbegovic. Solo cinco minutos después, la fortuna estuvo de su lado con un gol en propia puerta del defensor catarí Sultan Albrake, poniendo un 2-0 que parecía encarrilar la tarde.

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Catar no bajó los brazos y, justo antes del descanso (42′), el histórico Hassan Alhaydos descontó para poner el 2-1, metiéndole muchísima tensión a toda la segunda mitad.

Cuando los asiáticos más empujaban buscando el empate, Ermin Mahmic apareció a los 80 minutos para clavar el 3-1 definitivo y desatar el festejo bosnio.

Con este triunfo por 3-1, Bosnia y Herzegovina sumó 4 puntos en el Grupo B, asegurando la tercera plaza y dejando una sólida opción de avanzar a la ronda de los 32 como uno de los mejores terceros. Por su parte, la derrota sella la eliminación definitiva de Catar en el torneo que alcanzó un solo punto.

Detalles del partido

Estadio: Lumen Field, de Seattle (Washington-Estados Unidos). Árbitro: Jesús Valenzuela Sáez. Asistentes: Jorge Urrego y Tulio Moreno (venezolanos). Cuarto árbitro: Yusuke Araki. Quinto árbitro: Jun Mihara (japoneses). VAR: Tatiana Guzman (nicaragüense). AVAR: Leodán González (uruguayo). SVAR: Shaun Evans (australiano).

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Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj, Sead Kolasinac, Nikola Katic (63’ Dennis Hadzikadunic), Stjepan Radeljic, Arjan Malic (ST Amar Memic), Iván Basic, Iván Sunjic (ST Benjamin Tahirovic), Ermedin Demirovic, Edin Dzeko (63’ Ermin Mahmic), Kerim Alajbegovic (82’ Dzenis Burnic) y Esmir Bajrakterevic. D.T.: Sergej Barbarez (BIH).

Catar: Mahmoud Abunada, Pedro Miguel, Issa Laye, Jassem Gaber (ST Abdulaziz Hatem), Boualem Khoukhi, Sultán Albrake, Karim Boudiaf (72’ Almoez Ali), Ahmed Fathy (79’ Mohamed Manai), Edmilson Junior (79 Ahmed Alaaeldin), Hassan Alhaydos (55’ Ahmed Alganehi) y Akram Afif. D.T.: Julen Lopetegui Argote (ESP).

Goles: 29’ Kerim Alajbegovic, 34’ Sultán Albrake (autogol) y 80’ Ermin Mahmic (BIH); 42’ Hassan Alhaydos (C). Amonestados: 78’ Ahmed Fathy (C); 82’ Ermin Mahmic (BIH). Tiros de esquina: Bosnia y Herzegovina 5 - Qatar 5.