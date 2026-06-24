Suiza supera a Canadá y culmina en la cima del Grupo B del Mundial 2026

Suiza y Canadá llegaban a este duelo de la tercera fecha como líderes del Grupo B del Mundial 2026, con 4 puntos. Al tener prácticamente asegurado el paso a los dieciseisavos de final, no había tanta necesidad para arriesgar. Los europeos redondearon una mejor tajea, justificando la victoria por 2-1.

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El combinado helvético tuvo una buena oportunidad de gol mediante una incursión profunda de Breel Embolo, cuyo disparo tras burlar la marca de Richie Laryea fue bloqueado por el golero Maxime Crépeau.

Los norteamericanos reaccionaron casi de inmediato y protagonizaron una acción prometedora a través de Cyle Larin tras asistencia de Ali Ahmed, anulada por posición adelantada.

El espectáculo tuvo un ritmo de juego interesante, pero lentamente se fue apagando, por lo que las ocasiones para romper la paridad fueron escasas.

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La pausa para la hidratación, de tres minutos de duración, corta la dinámica del espectáculo, salvo que la temperatura sea demasiado elevada, que no se registra en el Norte del continente.

En el tramo final del primer tiempo, un potente disparo raso del canadiense Jonathan David motivó la brillante intervención del guardameta Gregor Kobel.

Canadá fue al descanso con mejores sensaciones, pese a que los datos estadísticos marcaban un 69 por ciento de posesión del balón por parte de Suiza, que no tuvo profundidad, pues Akanji y Xhaka fueron bien controlados.

Apenas iniciada la complementaria, Rubén Vargas adelantó al seleccionado suizo después del cerrar en el segundo palo, en un sector descubierto, el pase de Johan Manzambi desde el costado derecho. El panorama mejoraba en el acto, ya que Canadá tenía la obligación de reaccionar.

Johan Manzambi marcó el segundo tanto del conjunto helvético, después de una habilitación Breel Embolo, quien recepcionó un balón largo, dio el giro, se tomó algunos segundos para la cesión al compañero que definió con fuerte disparo.

Faltaba mucho, pero parecía expediente liquidado, hasta que vino el descuento y se avivó todo. En el duelo de los pases largos, el que intervino fue Nathan-Dylan Saliba para habilitar al recién ingresado Promise David, quien extendió la pierna para direccionar el envío y así batir la portería de Kobel.

El seleccionado canadiense apretó en los minutos finales y el enfrentamiento tuvo un cierre cargado de dramatismo.

Detalles del partido

Estadio: BC Place de Vancouver. Árbitro: Ramón Abatti Abel. Asistentes: Danilo Manis y Rafael Alves (terna de Brasil). Cuarto y quinto árbitros: Kevin Ortega y Michael Orué (Perú). VAR: Juan Soto (Venezuela). AVAR: Antonio García (Uruguay). Soporte VAR: Jarred Gillett (Inglaterra).

Suiza: Gregor Kobel; Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Djibril Sow, Johan Manzambi (85’ Christian Fassnacht), Rubén Vargas (80’ Dan Ndoye); Breel Embolo (85’ Cédric Itten). D.T.: Murat Yakin.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius y Richie Laryea (83’ Jacob Shaffelburg); Tajon Buchanan (75’ Promise David), Mathieu Choiniere (58’ Stephen Eustáquio), Nathan Saliba, Ali Ahmed (58’ Liam Millar); Jonathan David, Cyle Larin (58’ Tani Oluwaseyi). D.T.: Jesse Marsch.

Goles: 46’ Rubén Vargas, 57’ Johan Manzambi (S); 76’ Promise David (C). Amonestados: 32’ Cyle Larin y 87’ Liam Millar (C); 32’ Granit Xhaka (S). Tiros de esquina: Suiza 2-Canadá 7.

Posiciones, Grupo B: Suiza 7 puntos, Canadá 4, Bosnia-Herzegovina 4 y Qatar 1.