Mundial de Fútbol
24 de junio de 2026 a la - 21:36

Trabajosa victoria de Marruecos ante un aguerrido Haití

Soufiane Rahimi de Marruecos (derecha) ensaya un remate ante la oposición de Martin Experience de Haití.
Soufiane Rahimi de Marruecos (derecha) ensaya un remate ante la oposición de Martin Experience de Haití.RONALD WITTEK

Marruecos selló su pase a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras derrotar por 4-2 a Haití en la ciudad de Atlanta (EE.UU.). Con este desenlace en el cierre de la fase de grupos, el conjunto africano garantiza su presencia en los dieciseisavos de final.

Por Derlis Santacruz

En un emocionante encuentro correspondiente a la tercera jornada del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Marruecos logró una trabajosa victoria por 4-2 ante Haití, consiguiendo de esta manera su clasificación a los dieciseisavos de final del certamen.

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El conjunto caribeño demostró ser un rival sumamente aguerrido en el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta, en los Estados Unidos, y llegó a poner en aprietos a la escuadra africana en dos ocasiones.

Achraf Hakimi (#2) de Marruecos celebra su gol ante Haití.
Achraf Hakimi (#2) de Marruecos celebra su gol ante Haití.

El compromiso comenzó cuesta arriba para los marroquíes. Apenas a los 10 minutos, un infortunado gol en contra del arquero Yassine Bounou puso en ventaja a Haití. Marruecos reaccionó y consiguió el empate al minuto 39 gracias a una definición de su capitán, Achraf Hakimi. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que solo cuatro minutos más tarde (43′), Wilson Isidor volvió a adelantar a los haitianos con un gran remate.

Potente remate de Wilson Isidor (#18) de Haití para anotar ante Marruecos.
Potente remate de Wilson Isidor (#18) de Haití para anotar ante Marruecos.

Antes del descanso, en el tiempo añadido de la primera mitad (45+1′), Ismael Saibari firmó el 2-2 transitorio con el que ambos equipos se fueron a los vestuarios.

Ismael Saibari (#11) de Marruecos también fue autor de uno de los cuatro goles.
Ismael Saibari (#11) de Marruecos también fue autor de uno de los cuatro goles.

En la segunda parte, Marruecos impuso sus condiciones y logró plasmar su jerarquía con dos anotaciones claves que llegaron desde el banco: Soufiane Rahimi (78′), puso el 3-2 tras capturar un rebote a la salida de un tiro de esquina ejecutado por Chadi Riad; y Gessime Yassine (89′), sentenció la historia anotando el cuarto gol con un remate de zurda al centro de la portería tras la asistencia del propio Rahimi.

Gessime Yassine (#16) festaja junto a Soufiane Rahimi (#9) el gol que desniveló el marcador a favor de Marruecos.
Gessime Yassine (#16) festaja junto a Soufiane Rahimi (#9) el gol que desniveló el marcador a favor de Marruecos.

Con este resultado, Marruecos asegura su boleto a la siguiente fase eliminatoria del Mundial, mientras que una digna Selección de Haití se despide de la competencia habiendo competido de igual a igual ante uno de los favoritos del grupo.

Tras el 4-2 definitivo, se desató la fiesta marroquí en Atlanta.
Tras el 4-2 definitivo, se desató la fiesta marroquí en Atlanta.

Detalles del partido

Estadio: Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta (Georgia-Estados Unidos). Árbitro: Danny Makkelie. Asistentes: Hessel Steegstra y Jan de Vries (neerlandeses). Cuarto árbitro: Joao Pinheiro. Quinto árbitro: Bruno Jesús (portugueses). VAR: Dennis Higler (neerlandés). AVAR: Fedayi San (suizo). SVAR: Bram Van Driessche (belga).

Marruecos: Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Chadi Riad, Redouane Halhal, Anass Salah Eddine (83’ Noussair Mazraoui), Sofyan Amrabat, Ismael Saibari (70’ Soufiane Rahimi), Bilial El Khannouss, Neil El Aynaoui (83’ Samir El Mourabet), Brahim Díaz (70’ Azzedine Ounahi) y Ayoub El Kaabi (70’ Gessime Yassine). D.T.: Mohamed Ouahbi (MAR).

Haití: Johny Placide, Ricardo Ade, Hannes Delcroix, Martin Experience, Jean-Kevin Duverne (80’ Carlens Arcus), Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques (80’ Dominique Simon), Ruben Providence (67’ Duckens Nazon), Lenny Joseph (83’ Frantzdy Pierrot), Wilson Isidor (67’ Louicius Deedson) y Josue Casimir. D.T.: Sebastien Migne (FRA).

Goles: 43’ Wilson Isidor y 10’ Yassine Bounou –autogol– (H); 39’ Achraf Hakimi, 45’+1 Ismael Saibari, 78’ Soufiane Rahimi y 89’ Gessime Yassine(M). Amonestados: 79’ Johny Placide y Duckens Nazon y 90’+3 Josue Casimir. Tiros de esquina: Marruecos 9 - Haití 1.

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