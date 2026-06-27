El “árbitro de las goleadas” marcará el destino de Paraguay y Alemania en Boston

La FIFA movió sus fichas para el inicio de los mata-mata en el Mundial de Norteamérica 2026. Jayed fue el elegido para conducir el crucial choque entre Paraguay y Alemania, programado para este lunes 29 de junio a las 17:30 en el imponente Gillette Stadium de Boston, Massachusetts. No es una designación cualquiera: el colegiado de 39 años carga con un llamativo registro de ser el juez en dos de las mayores goleadas del certamen.

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El historial del africano en esta Copa del Mundo no pasó desapercibido. El pasado 14 de junio impartió justicia en el debut germano, donde Alemania aplastó 7–1 a Curazao, en el duelo por el Grupo E, por lo que los teutones ya saben perfectamente lo que es ganar y golear bajo su mirada. Pocos días después, el 23 de junio, el marroquí volvió a escena para certificar otro baile: el cómodo 5–0 de Portugal sobre Uzbekistán, por la segunda ronda del Grupo K.

Un réferi con proyección de élite para el reto en Boston

Jalal Jayed es considerado actualmente por la FIFA como uno de los silbatos con mayor proyección del continente africano. Su jerarquía no es nueva; estuvo a un paso de dirigir la final de la última Copa Africana de Naciones, un privilegio que se le escapó de las manos únicamente porque la selección de Marruecos se clasificó para disputar dicho partido decisivo. Como solución de prestigio, terminó impartiendo justicia en el picante duelo por el tercer puesto entre Nigeria y Egipto, dejando el duelo decisivo al congoleño Jean-Jacques Ndala Ngambo.

Para este reto en Boston, Massachusetts, en una llave de eliminación directa donde un solo error te manda a casa, el organismo internacional apuesta por un juez con personalidad y rodaje que ya sabe lo que es lidiar con los focos mediáticos de las grandes potencias. La Albirroja y el combinado alemán se juegan la vida, y el silbato de Jayed será el encargado de que el fútbol fluya en una noche, en la que la selección paraguaya intentará conquistar el boleto a los octavos de final.