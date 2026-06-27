Congo derrota a Uzbekistán y se mete a la siguiente fase del Mundial 2026

Uzbekistán sorprendió temprano con un gol de Eldor Shomurodov a los 10 minutos tras una asistencia de Akmal Mozgovoy. RD Congo intentó reaccionar rápido e incluso anotó el empate a los 17 minutos mediante Nathanaël Mbuku, pero el tanto fue anulado tras la revisión del VAR. Los uzbekos se marcharon al descanso con la ventaja mínima en un partido físicamente muy disputado.

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Los cambios introducidos por Sébastien Desabre revolucionaron el ataque de los “Leopardos”. A los 66 minutos, Yoane Wissa recibió una falta dentro del área que él mismo lo transformó en gol desde los doce pasos (68′) para el 1-1 provisorio.

El ingresado Fiston Mayele puso el 2-1 a los 78 minutos cazando un remate en el área. Finalmente, en el tiempo de descuento (90+1′), Yoane Wissa firmó su doblete con un disparo colocado para desatar la locura congolesa y sellar el definitivo 3-1.

Es un hito absoluto para los “Leopardos”. Es la primera vez en toda su historia que superan la fase de grupos en una Copa del Mundo bajo la denominación de República Democrática del Congo (su única participación previa había sido como Zaire en 1974). El equipo africano estaría enfrentándose a Inglaterra en la siguiente fase del Mundial 2026.

Detalles del partido

Estadio: Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta (Georgia-Estados Unidos). Árbitro: Félix Zwayer. Asistentes: Robert Kempter y Christian Dietz (alemanes). Cuarto árbitro: Alejandro Hernández. Quinto árbitro: Diego Sánchez (españoles). VAR: Bastian Dankert (alemán). AVAR: Dennis Higler (neerlandés). SVAR: Jarred Gillett (inglés).

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Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku (83’ Joris Kayembe); Nathanael Mbuku (72’ Meschack Elia), Samuel Moutoussamy (72’ Ngalayel Mukau), Noah Sadiki; Brian Cipenga (72’ Theo Bongonda), Cedric Bakambu (51’ Fiston Mayele) y Yoane Wissa. D.T.: Sébastien Desabre (FRA).

Uzbekistán: Abduvohid Nematov; Abdukodir Khusanov, Khojiakbar Alijonov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev, Jakhongir Urozov (82’ Igor Sergeev); Akmal Mozgovoy (82’ Jamshid Iskanderov), Otabek Shukurov (58’ Odiljon Xamrobekov), Dostonbek Khamdamov (58’ Azizjon Ganiev), Abbosbek Fayzullaev (73’ Oston Urunov); y Eldor Shomurodov. D.T.: Fabio Cannavaro (ITA).

Goles: 10’ Eldor Shomurodov (U); 68’ y 90’+1 Yoane Wissa y 78’ Fiston Mayele (C). Amonestados: 21’ Noah Sadiki, 45’+4 Nathanael Mbuku y 62’ Samuel Moutoussamy (C); 43’ Abdukodir Khusanov y 47’ Sherzod Nasrullaev (U). Tiros de esquina: Congo 2 - Uzbekistán 4.