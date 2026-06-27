Inglaterra impone su jerarquía, vence a Panamá y avanza como líder del Grupo L

El MetLife Stadium fue el escenario donde Inglaterra selló su boleto directo a la siguiente ronda del Mundial 2026, tras derrotar por 2-0 a un combativo Panamá. Aunque el marcador refleja la superioridad británica, el planteamiento táctico de los centroamericanos complicó el panorama en la primera mitad.

Lea más: Croacia demuestra su fuerza en el Mundial 2026

Durante los primeros 45 minutos, Panamá plantó un bloque defensivo ordenado que frustró los circuitos ofensivos de los dirigidos por Thomas Tuchel. Las intervenciones del guardameta Orlando Mosquera mantuvieron el arco en cero, enviando el partido al descanso con un meritorio empate técnico.

En el complemento, la balanza se inclinó por el peso de las individualidades. Al minuto 61, Jude Bellingham destrabó el encuentro al anticiparse en el área tras un tiro de esquina, marcando el 1-0 con un sutil toque.

Solo seis minutos después (67′), el propio Bellingham inició una jugada que terminó en los pies de Harry Kane, quien no perdonó de cabeza para decretar el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Inglaterra cierra la fase de grupos con 7 puntos en la cima del Grupo L, mientras que Panamá se despide de la cita mundialista dejando una imagen de máxima entrega ante las potencias del grupo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Detalles del partido

Estadio: MetLife Stadium, de East Rutherford-New Jersey (New York-Estados Unidos). Árbitro: Abdulrahman Al Jassim. Asistentes: Taleb Al Marri y Saoud Almaqaleh (cataríes). Cuarto árbitro: Sandro Schaerer. Quinto árbitro: Stephane de Almeida (suizos). VAR: Juan Lara (chileno). AVAR: Khamis Al Marri (catarí). SVAR: Abdullah Alshehri (saudí).

Panamá: Orlando Mosquera; José Córdoba, Fidel Escobar, Carlos Harvey (88’ Alberto Quintero), Andrés Andrade, Amir Murillo, Jorge Gutierrez (88’ Eric Davis); Cristian Martínez, José Luis Rodríguez (71’ Azarías Londoño), Édgar Yoel Bárcenas (71’ Ismael Díaz); y Tomás Rodríguez (ST José Fajardo). D.T.: Thomas Christiansen Tarín (DIN).

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Nico Oreilly, Marc Guehi, Jarell Quansah (63’ Djed Spence); Elliot Anderson (84’ Jordan Henderson), Jude Bellingham (71’ Eberechi Eze), Morgan Rogers; Buyako Saka (63’ Noni Madueke), Harry Kane (84’ Ollie Watkins) y Marcus Rashford. D.T.: Thomas Tuchel (ALE).

Goles: 62’ Jude Bellingham y 67’ Harry Kane (I). Amonestados: 53’ José Fajardo y 83’ Andrés Andrade (P); 60’ Jarell Quansah (I). Tiros de esquina: Panamá 3 - Inglaterra 7.