Mundial de Fútbol
27 de junio de 2026 a la - 20:20

Inglaterra impone su jerarquía, vence a Panamá y avanza como líder del Grupo L

Harry Kane (#9) de Inglaterra, fue una de las figuras de la victoria inglesa ante los panameños.
Harry Kane (#9) de Inglaterra, fue una de las figuras de la victoria inglesa ante los panameños. 224020+0000 MATTIA OZBOT

Con anotaciones de sus máximas figuras en la etapa complementaria (Jude Bellingham y Harry Kane), la selección de Inglaterra venció con autoridad a Panamá por 2-0, se quedó con la cima de su grupo y avanzó con paso firme a los octavos de final.

Por Derlis Santacruz

El MetLife Stadium fue el escenario donde Inglaterra selló su boleto directo a la siguiente ronda del Mundial 2026, tras derrotar por 2-0 a un combativo Panamá. Aunque el marcador refleja la superioridad británica, el planteamiento táctico de los centroamericanos complicó el panorama en la primera mitad.

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Durante los primeros 45 minutos, Panamá plantó un bloque defensivo ordenado que frustró los circuitos ofensivos de los dirigidos por Thomas Tuchel. Las intervenciones del guardameta Orlando Mosquera mantuvieron el arco en cero, enviando el partido al descanso con un meritorio empate técnico.

Jude Bellingham (#10) de Inglaterra celebra el primer tanto del partido.
Jude Bellingham (#10) de Inglaterra celebra el primer tanto del partido.

En el complemento, la balanza se inclinó por el peso de las individualidades. Al minuto 61, Jude Bellingham destrabó el encuentro al anticiparse en el área tras un tiro de esquina, marcando el 1-0 con un sutil toque.

Harry Kane (#9) de Inglaterra, con un cabezazo, puso el 2-0 definitivo ante Panamá en New Jersey (Estados Unidos).
Harry Kane (#9) de Inglaterra, con un cabezazo, puso el 2-0 definitivo ante Panamá en New Jersey (Estados Unidos).

Solo seis minutos después (67′), el propio Bellingham inició una jugada que terminó en los pies de Harry Kane, quien no perdonó de cabeza para decretar el 2-0 definitivo.

Harry Kane (#9) y Jude Bellingham fueron los responsables del triunfo inglés ante el seleccionado panameño.
Harry Kane (#9) y Jude Bellingham fueron los responsables del triunfo inglés ante el seleccionado panameño.

Con este resultado, Inglaterra cierra la fase de grupos con 7 puntos en la cima del Grupo L, mientras que Panamá se despide de la cita mundialista dejando una imagen de máxima entrega ante las potencias del grupo.

Los jugadores de Panamá se reúnen luego de haber quedado fuera del Mundial 2026, sin haber sumado un solo punto y sin haber convertido un solo gol.
Los jugadores de Panamá se reúnen luego de haber quedado fuera del Mundial 2026, sin haber sumado un solo punto y sin haber convertido un solo gol.

Detalles del partido

Estadio: MetLife Stadium, de East Rutherford-New Jersey (New York-Estados Unidos). Árbitro: Abdulrahman Al Jassim. Asistentes: Taleb Al Marri y Saoud Almaqaleh (cataríes). Cuarto árbitro: Sandro Schaerer. Quinto árbitro: Stephane de Almeida (suizos). VAR: Juan Lara (chileno). AVAR: Khamis Al Marri (catarí). SVAR: Abdullah Alshehri (saudí).

Panamá: Orlando Mosquera; José Córdoba, Fidel Escobar, Carlos Harvey (88’ Alberto Quintero), Andrés Andrade, Amir Murillo, Jorge Gutierrez (88’ Eric Davis); Cristian Martínez, José Luis Rodríguez (71’ Azarías Londoño), Édgar Yoel Bárcenas (71’ Ismael Díaz); y Tomás Rodríguez (ST José Fajardo). D.T.: Thomas Christiansen Tarín (DIN).

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Nico Oreilly, Marc Guehi, Jarell Quansah (63’ Djed Spence); Elliot Anderson (84’ Jordan Henderson), Jude Bellingham (71’ Eberechi Eze), Morgan Rogers; Buyako Saka (63’ Noni Madueke), Harry Kane (84’ Ollie Watkins) y Marcus Rashford. D.T.: Thomas Tuchel (ALE).

Goles: 62’ Jude Bellingham y 67’ Harry Kane (I). Amonestados: 53’ José Fajardo y 83’ Andrés Andrade (P); 60’ Jarell Quansah (I). Tiros de esquina: Panamá 3 - Inglaterra 7.

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