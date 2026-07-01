El campeón del mundo Denilson elogia a la Albirroja

Por trayectoria y conquistas, Denilson de Oliveira Araújo es palabra autorizada en el fútbol al momento de analizar el Mundial 2026. El talentoso extremo, que alzó el máximo trofeo en 2002 con Brasil, elogió a la Albirroja por su desempeño contra Alemania, a la que dejó al margen en los penales.

Lea más: Noruega va “remando” al encuentro de Brasil en el Mundial 2026

El deportista mencionó que competir en un Mundial es lo máximo, ya que están los mejores equipos, los futbolistas de mayor calidad.

DENILSON SE RINDE ANTE PARAGUAY 🇵🇾



🔶El exjugador de la selección brasilera llenó de elogios a la #Albirroja luego de que esta haya eliminado a Alemania. pic.twitter.com/8siEeyCEx0 — ABC Deportes (@ABCDeportes) June 30, 2026

Denilson destacó el corazón, la garra de Paraguay que se mantuvo firme en tiempo normal (1-1) contra un adversario calificado, extendió la serie a la prórroga y luego a los penales, instancia en la que salió al frente por 4-3.

El brasileño significó que el sanlorenzano Orlando Gill está entre los mejores porteros de la Copa del Mundo y en los penales brilló, al tapar dos lanzamientos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La carrera de Denilson comprendió los clubes São Paulo, Betis, Flamengo, Girondins Bordeaux, Al Nassr, FC Dallas, Palmeiras, Itumbiara, Hai Phong y Kavala 86.

Para el otrora volante, los resultados mandan, ya que a veces con jugar bonito no alcanza, es cuestión de determinación, máxima entrega. Además de felicitar a Paraguay por el logro, que con el correr de los años tendrá una dimensión superior, cerró su mensaje de video con “buenas noches a los paraguayos”.