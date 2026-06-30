Noruega va “remando” al encuentro de Brasil en el Mundial 2026

Para superar el filtro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Noruega debía “remar” más de lo normal, por la fuerza de Costa de Marfil, que se mantuvo firme durante gran parte del primer tiempo. Los europeos ganaron por 2-1 y están entre los 16 mejores equipos de la competencia.

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Si bien los africanos se replegaron, en un lapso se pasearon en el área rival, sin poder sacar provecho del mejor momento.

Todas las miradas apuntaban a Erling Haaland como principal carta del gol del seleccionado escandinavo. Sin embargo, el que quebró la paridad con una genialidad fue Antonio Nusa.

Recepción de balón en el área del volante ofensivo Leipzig, quien al perfilarse hacia dentro y cruzó el balón al ángulo contrario para establecer el golazo.

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El duelo, que se presentaba parejo, empezaba a inclinarse del lado de Noruega. Costa de Marfil sintió el impacto. Haaland y Sortloth estuvieron cerca de marcar el segundo tanto.

En la complementaria, Costa de Marfil adoptó una postura distinta, se fue al ataque y obtuvo como recompensa el empate, en una estupenda acción individual de Amad Diallo quien definió luego de la “pared” de Nicolas Pepé.

Cuando parecía que el panorama se le complicaba a Noruega, apareció su buque insignia, Haaland para empujar el esférico y cerrar una gran maniobra ofensiva en la que Patrick Berg se internó por derecha y asistió al centrodelantero del Manchester City.

En octavos, Noruega enfrentará a Brasil, el domingo 5 en Nueva Jersey. La Canarinha viene de vencer a Japón por 2-1, de remontada.

Detalles del partido

Estadio: AT&T, Arlington (Texas). Árbitro: Jesús Valenzuela. Asistentes: Jorge Urrego y Tulio Moreno (terna de Venezuela). Cuarto y quinto árbitros: Juan Gabriel Benítez y Eduardo Cardozo (Paraguay). VAR: Juan Lara (Chile). AVAR: Juan Soto (Venezuela). Soporte VAR: Jarred Gillett (Inglaterra).

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guela Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan (93’ Bazoumana Touré); Christ Inao Oulai (ST Amad Diallo), Ibrahim Sangaré, Franck Kessié; Nicolas Pepé (87’ Oumar Diakité), Ange-Yoan Bonny (ST Elye Wahi) y Yan Diomandé (93’ Evann Guessand). D.T.: Emerse Faé.

Noruega: Orjan Nyland; Marcus Holmgren Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem y David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge; Alexander Sorloth (71’Oscar Bobb), Martin Odegaard, Antonio Nusa (71’ Andreas Schjelderup); Erling Haaland. D.T.: Stale Solbakken.

Goles: 39’ Antonio Nusa y 85’ Erling Haaland (N); 74’Amad Diallo (CM). Amonestado: 45’ Antonio Nusa (N). Tiros de esquina: Costa de Marfil 14-Noruega 3.