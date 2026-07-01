El impresionante registro de Kylian Mbappé en fases de “mata-mata” de los mundiales

Kylian Mbappé volvió a demostrar por qué es el futbolista más determinante actualmente. Con una actuación descomunal, el delantero lideró la aplastante goleada de Francia sobre Suecia en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo2026. Con este nuevo doblete, el atacante galo, llegó a los seis tantos en esta edición y alcanzó la cima de la tabla de goleo junto al argentino Lionel Messi.

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Mbappé hace más goles que países enteros

El impacto de la estrella francesa en las fases de eliminación directa es algo nunca antes visto y los registros lo dejan en evidencia. Según los registros de Sofascore, desde que Mbappé debutó en los Mundiales, ninguna selección del planeta, a excepción de Argentina con 13 goles y Croacia con 11, logró marcar más goles en partidos de eliminación directa que el propio delantero galo.

Con 10 tantos anotados exclusivamente en estas instancias críticas de “mata-mata”, el atacante no se compara con otros jugadores, sino con estructuras colectivas completas. El atacante de Real Madrid es, por sí solo, una maquinaria ofensiva capaz de superar la producción goleadora de selecciones enteras que protagonizaron largos caminos mundialistas en los últimos años.

👑 | That's just ridiculous



Since Kylian Mbappé made his World Cup debut, Argentina (13) and Croatia (11) are the only teams (excluding France, obviously) with more knockout stage goals than himself (10). 🤯



Frighteningly good. 🇫🇷💫 pic.twitter.com/gQ29nxq1JY — Sofascore Football (@Sofascore) June 30, 2026

Una progresión salvaje en su tercer Mundial

La exhibición ante el conjunto sueco es la continuación natural de una obra maestra que comenzó hace ocho años. En Rusia 2018, un adolescente Mbappé irrumpió con cuatro goles y levantó el trofeo. Cuatro años más tarde, en Qatar 2022, se consagró como el máximo artillero del certamen con ocho conquistas en una campaña memorable que terminó con el subcampeonato.

Esta radiografía de su evolución demuestra que el delantero está devorándose la historia gol a gol en las rondas donde realmente se empiezan a definir los títulos. La mítica barrera de los 19 goles de Lionel Messi está a una sola anotación para el popular “Donatello”, un destino inminente en este Mundial de Norteamérica, donde el planeta entero está siendo testigo de cómo se construye una leyenda en tiempo real.