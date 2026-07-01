México se hace gigante en el Azteca y deja en el camino a Ecuador

México sigue siendo “profeta en su tierra” y consiguió su cuarta victoria al hilo en el Mundial 2026, que tiene a una de sus sedes al país azteca. En la madrugada de este miércoles de nuestro país, derrotó por 2-0 a Ecuador.

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La selección mexicana está muy cerca de conseguir lo que hasta ahora lo ha hecho en los dos mundiales celebrados en su tierra (1970 y 1986), arribar por lo menos a los cuartos de final.

México llegó ahora a la instancia de octavos de final y enfrentará al ganador de Inglaterra vs. Congo, que se disputará este miércoles a las 13:00.

De lograr ganar su siguiente partido, los mexicanos volverán a emular sus dos actuaciones anteriores como anfitrión.

En cuanto al partido, los dos goles llegaron en el primer tiempo. A los 22′, Julián Quiñónez recibía pase de Alvarado, picando en territorio ecuatoriano para vencer a Galíndez con un derechazo.

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Error en la salida de la defensa sudamericana para que a menos de 10 minutos del primer gol, a los 31′, Raúl Giménez convirtiera el segundo gol del team que mantiene su valla invicta en cuatro partidos.

Ecuador se despide del mundial del Norte, que fue su quinta presencia, quizá con el solo “mérito” de haber vencido a Alemania en fase de grupos (cayó contra Costa de Marfil e igualó frente a Curazao). Fue la segunda selección sudamericana en dejar el Mundial 2026, detrás de Uruguay, que no avanzó a la fase de 16.

SÍNTESIS

Cancha: Estadio Ciudad de México (Azteca). Árbitro central: Slavko Vinčić (Eslovenia), Asistente 1: Tomaž Klančnik (Eslovenia), Asistente 2: Andraž Kovačič (Eslovenia), Cuarto árbitro: Mustapha Ghorbal (Argelia), VAR (Árbitro asistente de video): Bastian Dankert (Alemania).

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo (73′ Obed Vargas), Gilberto Mora (58′ Brian Gutiérrez); Raúl Giménez (73’ Santiago Giménez), Julián Quiñónez (80’ Orbelin Pineda) y Roberto Alvarado (80′ Ismael Reyes). D.T.: Javier Aguirre Onaindia.

Ecuador: Hernán Galíndez; Piero Hincapié, Joel Ordóñez (ST Angelo Preciado), William Pacho; Pedro Vite, Alan Franco (ST Yaimar Medina), Moisés Caicedo; Juan Yeboah (79′ Jordy Caicedo), Enner Valencia (59’ Kevin Rodríguez), Gonzalo Plata y Nilson Angulo (79′ Kendry Páez). D.T.: Sebastián Andrés Beccacece.

Goles: 22′ Julián Quiñónez, 31′ Raúl Giménez (M);

Amonestados: Alan Franco, Moisés Caicedo, Kendry Páez (E).

Expulsado: Piero Hincapié (E).