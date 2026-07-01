Otro día pensando en Francia

Una vez más, la sesión mostró poca actividad reveladora: el equipo que llegó con desgaste tras el choque ante Alemania llevó a cabo una labor ligera, centrada en la recuperación más que en esfuerzos intensos. En esa línea, Omar Alderete continúa su proceso de rehabilitación; a diferencia de ayer, hoy realizó el trote correspondiente para evaluar su respuesta ante la lesión en la rodilla sufrida el lunes, durante el histórico triunfo ante el conjunto germano.

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El entrenamiento también incluyó al resto del plantel, que trabajó con miras a un posible once alternativo. Entre los convocados para completar la jornada estuvieron Gastón Oliveira en la portería, Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena y Alexandro Maidana en defensa; Braian Ojeda, Diego Gómez, Alejandro “Kaku” Romero Gamarra y Ramón Sosa en el mediocampo; y arriba, Alex Arce. Este bloque trabajó junto a jugadores juveniles de la universidad en un amistoso simulado con una duración de 15 minutos permitidos a la prensa.

Para este jueves, se espera una nueva sesión de trabajo; todo indicaría que podría realizarse a puertas cerradas, a la espera del informe oficial de la Asociación Paraguaya de Fútbol para confirmar la presencia de los protagonistas y, en su caso, la realización de la zona mixta que suele ser previo al entrenamiento.