¿De profesión matagigantes? Paraguay se ilusiona con tumbar a Francia

A pesar del máximo nivel de exigencia, el artífice de que la Albirroja se permita soñar, Gustavo Alfaro, confía en seguir convirtiendo las utopías en realidad. ¿Su estrategia? La fórmula que mejor maneja: muros defensivos, contragolpes letales y un aguante inquebrantable.

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El “monstruo” galo que asusta al mundo

La tarea requerirá de un esfuerzo sobrehumano y una dosis de fortuna. Los Bleus llegan con un paso demoledor en el torneo tras deshojar como margaritas a sus rivales con un 3-1 a Senegal, un contundente 3-0 a Irak, un aplastante 4-1 a Noruega y un reciente 3-0 sobre Suecia.

Con este pleno de victorias, 13 goles anotados y apenas dos recibidos, el equipo de Didier Deschamps se perfila como el gran favorito para alzar la Copa del Mundo el próximo 19 de julio. Ver jugar juntos a Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé es confirmar que estamos ante una selección de época.

Dato Clave: El astro del Real Madrid lidera la tabla de goleadores con 6 tantos, mientras que la estrella del Bayern Múnich encabeza la de asistencias con 5 pases de gol. “Tengo claro que sea Francia o sea Suecia va a costar horrores”, admitió Alfaro antes de que los galos aplastaran a los suecos en la ronda previa.

Deschamps busca “problemas” y Alfaro pone el cerrojo

En busca de su tercera corona mundial, Francia ha pulido un engranaje ofensivo temible que, por increíble que suene, aún no ha alcanzado su techo goleador en Norteamérica. Por eso, serán la prueba de fuego para una Albirroja motivada tras enviar a casa a la Mannschaft (1-1, 4-3 en penales) con una actuación consagratoria del portero Orlando Gill.

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El reto de romper el cerrojo sudamericano es justo lo que Deschamps busca en su última cita como DT galo para perfeccionar a su equipo rumbo a la final. “Los equipos van a jugar mejor, atacar mejor, defender mejor. Hay pequeños ajustes que hacer... Encuéntrennos problemas, no queremos que todo sea bonito y color de rosa”, desafió el técnico francés a la prensa.

Deschamps habla desde la experiencia: él mismo sufrió en carne propia lo que cuesta liquidar a Paraguay. En los octavos de Francia 1998, como capitán, tuvo que batallar hasta la prórroga para vencer al legendario José Luis Chilavert con aquel recordado “Gol de Oro” de Laurent Blanc. Hoy, la nueva generación guaraní busca revancha de la mano de Julio Enciso y Miguel Almirón.

Mbappé va a la caza de Messi

La ambición francesa no se detiene. El propio Kylian Mbappé asegura que el equipo es “perfeccionable” y sigue enfocado en su cacería personal: convertirse en el máximo artillero histórico de los mundiales. Actualmente, Lionel Messi lidera la tabla con 19 goles, seguido muy de cerca por Mbappé, quien suma 18 tantos y está a solo uno de empatarlo.

Clima extremo: El factor que puede cambiarlo todo

El choque de este sábado en Filadelfia (cuyo ganador se medirá ante Marruecos o Canadá) tendrá un elemento igualador: el clima. Se espera que la ola de calor extremo que azota a los Estados Unidos se haga sentir con fuerza a la hora del pitazo inicial (17:00 local / 18:00 hora paraguaya), registrando temperaturas de 37°C a 40°C con altísima humedad. Además, existe un serio riesgo de tormentas eléctricas, lo que podría obligar a la interrupción o postergación del encuentro.