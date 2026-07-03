Mundial de Fútbol
03 de julio de 2026 a la - 17:56

Egipto avanza en penales y aguarda por Argentina o Cabo Verde

Festejo del gol de Emam Ashour en tiempo normal. Egipto derrotó a Australia en los penales.
Festejo del gol de Emam Ashour en tiempo normal. Egipto derrotó a Australia en los penales.JEFFREY MCWHORTER

Egipto venció este viernes en penales a Australia por 4-2 (1-1) y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará al ganador del duelo entre Argentina y Cabo Verde.

Por ABC Color

La iniciativa la tuvo Egipto, aunque la primera ocasión clara de gol fue de Australia, con un zurdazo de Volpato que dio en el palo. Los africanos se clasificaron en penales por 4-2, luego del 1-1 del tiempo normal y el alargue.

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Lucas Herrington, defensa australiano, intenta impedir del control de Mohamed Salah, la máxima figura egipcia.
Lucas Herrington, defensa australiano, intenta impedir del control de Mohamed Salah, la máxima figura egipcia.

El panorama era inmejorable, porque después de dos avances prometedores de los oceánicos, golpearon los faraones para mover el tablero.

Jordan Bos intenta avanzar ante la "barrida" de Marwan Attia.
Jordan Bos intenta avanzar ante la "barrida" de Marwan Attia.

El gol lo hizo Emam Ashour, en una acción iniciada con un tiro libre de Mohamed Salah que jugó en corto para Ashour, cuyo remate fue rechazado para el control de Hafez, cuyo maravilloso centro al segundo palo fue conectado por Ashour para agacharse y anotar con un cabezazo.

Cabezazo y adentro. Emam Ashour se impulsa para conectar el balón y establecer el 1-0.
Cabezazo y adentro. Emam Ashour se impulsa para conectar el balón y establecer el 1-0.

El plan australiano era jugar de contragolpe, pero al estar en desventaja, debió adelantar sus líneas, adoptando una postura diferente.

Emam Ashour festeja su gol en compañía de Ramy Rabia. Con el juego aéreo, Egipto pudo romper el cero.
Emam Ashour festeja su gol en compañía de Ramy Rabia. Con el juego aéreo, Egipto pudo romper el cero.

El espectáculo se hizo interesante porque los Socceroos apelaron al juego directo, a cargar, intentando con empuje vulnerar la última línea rival.

La insistencia australiana de la complementaria tuvo su premio. Un envío aéreo cerrado de O’Neill fue conectado por el egipcio Mohamed Hany que en su elevación por el despeje, marcó el autogol.

Los australianos festejan el autogol de Mohamed Hany para el 1-1 transitorio.
Los australianos festejan el autogol de Mohamed Hany para el 1-1 transitorio.

Egipto debía reponerse del golpe, cuando parecía que tenía todo bajo control.

El representante de África fue el que más buscó el desequilibrio. Sin tener el mismo volumen ofensivo, los australianos también dañaron arriba, dejando una imagen combativa, con una entereza física.

En tiempo adicional, un centro preciso de Salah fue rematado por Rabia, generando la espectacular volada de Patrick Beach.

Apenas iniciada la prórroga, Salah apareció solo en zona de definición, pero su disparo fue elevado, a las tribunas.

Atacaba Egipto, replicaba algunas veces Australia, aunque el marcador ya no se movería en periodo complementario.

Los Socceros cambiaron arquero para los penales. Sin embargo, la apuesta resultó fallida. Dos de sus compañeros malograron y los faraones fueron infalibles.

Egipto aguarda por Argentina o Cabo Verde, con el claro favoritismo de los albicelestes, vigentes campeones del mundo.

Detalles del partido

Escenario: AT&T Stadium de Arlington (Texas). Árbitro: Gustavo Tejera. Asistentes: Carlos Barreiro y Nicolás Tarán (terna de Uruguay). Cuarto y quinto árbitros: Sandro Schaerer y Stephane de Almeida (Suiza). VAR: Leodán González (Uruguay). AVAR: Antonio García (Uruguay). Soporte VAR: Bastian Dankert (Alemania).

Australia: Patrick Beach (119’Mathew Ryan); Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington; Jordan Bos (ST Kai Trewin), Aiden O’Neill (91’ Paul Okon-Engstler), Jackson Irvine, Aziz Behich; Cristian Volpato (74’ Ajdin Hrustic), Connor Metcalf (91’ Awer Mabil); Nestory Irankunda (74’ Mohamed Touré). D.T.: Tony Popovic.

Egipto: Mustafa Shoubir; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez (80’ Mahmoud Trezeguet); Hamdy Fathi (67’ Hossam Abdelmaguid), Marwan Attia (120′ Mahmoud Saber); Emman Ashour, Mohamed Salah, Mustafa Zico (67’ Haissem Hassan); Omar Marmoush (106’ Hamza Abdelkarim). D.T.: Hossam Hassan.

Goles: 13’ Emam Ashour (E) y 55’ Mohamed Hany, en contra (A). Penales: Saber, Rabia, Salah y Abdelmaguid (E); Irvine y Mabil (A). Malograron: Souttar y Herrington (A). Amonestados: 105’ Haissem Hassan y 120’ Yasser Ibrahim (E). Tiros de esquina: Australia 4-Egipto 7.

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