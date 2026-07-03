Nagelsmann dimite y Alemania se prepara para la “era Klopp”

El presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, había prometido el martes un análisis tras la eliminación en penales contra Paraguay, y parece que la evaluación ha sido rápida.

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El jueves hubo una reunión de tres horas en la sede de la DFB y los dirigentes ofrecieron a Julian Nagelsmann una indemnización de salida de 7 millones de euros (unos 8 millones de dólares) a cambio de su dimisión, según los medios alemanes.

El viernes, el entrenador de 38 años aceptó la propuesta. La presión en el país germano para poner fin al mandato de Nagelsmann en el banquillo era fuerte. El ex entrenador de RB Leipzig y Bayern Múnich no disponía de la inmunidad del campeón del mundo en 2014 Joachim Löw, quien sí sobrevivió al fiasco de 2018, cuando Alemania quedó eliminada en fase de grupos.

Para suceder a Nagelsmann “la dirección de la DFB va ahora a iniciar conversaciones con Jürgen Klopp. Éste ya ha comunicado que estaba dispuesto, en principio, a asumir el cargo” , explicó la federación en un comunicado.

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Tercer fiasco consecutivo

En Norteamérica, Alemania volvió a caer antes de octavos de final por tercer Mundial consecutivo tras Rusia 2018 y Qatar 2022, tres humillaciones que han hecho palidecer a la tetracampeona del mundo (1954, 1974, 1990, 2014).

En busca de recuperar la gloria pasada, la DFB ha priorizado a Klopp. Así, a falta de un acuerdo definitivo, el nativo de Stuttgart será el próximo seleccionador alemán.

A sus 59 años, el puesto de seleccionador de Alemania supondría para Klopp el mayor desafío de su larga carrera en los banquillos, plagada de éxitos deportivos que le han valido una imagen de ganador, reputado por sacar el máximo rendimiento de sus jugadores.

Luego de pasar por el Maguncia (2001-2008) y el Borussia Dortmund (2008-2015), donde ganó la Bundesliga en 2011 y 2012 y alcanzó la final de Liga de Campeones en 2013, Klopp puso rumbo a Inglaterra y pasó casi una década como entrenador del Liverpool.

En Anfield logró la Liga de Campeones en 2019 y un año después conquistó la Premier League, poniendo fin a una sequía de 30 años sin campeonato de los Reds.

Sin tiempo que perder

Klopp anunció su salida del Liverpool en enero de 2024 y abandonó el puesto a final de esa temporada, tras nueve años en el club inglés. Desde el 1 de enero de 2025 trabaja para el grupo multipropiedad Red Bull como director mundial de fútbol, asesorando en los diferentes clubes que posee el conglomerado austríaco de bebidas energéticas.

Según el medio alemán Sky, Klopp dispone de un acuerdo verbal para dejar sus funciones en Red Bull en caso de una propuesta de la DFB para el puesto de seleccionador.

Actualmente se encuentra en Estados Unidos ejerciendo como comentarista para Magenta TV, difusor del Mundial 2026 en Alemania. En ese rol, se le pidió que comentase la alineación presentada por Nagelsmann para el partido contra Curazao y respondió que él habría dispuesto un equipo diferente, y bromeó diciendo que el joven entrenador estaba al cargo “por ahora” , una declaración por la que fue criticado en Alemania.

En caso de aceptar el puesto, no tendrá tiempo que perder: su primera convocatoria debería llegar en septiembre para los cuatro partidos de Liga de Naciones contra Países Bajos, Grecia por partida doble y Serbia.