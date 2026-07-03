Paraguay y Francia se miden en octavos bajo condiciones climáticas extremas

Un cruce de octavos supeditado a la emergencia climática

El enfrentamiento de octavos de final entre las selecciones de Paraguay y Francia estará condicionado por un factor ajeno a lo estrictamente deportivo: la meteorología. El encuentro se disputará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, un recinto abierto que deja el desarrollo del juego completamente expuesto a las inclemencias ambientales.

Fijado para este sábado a las 17:00 hora local (18:00 de Paraguay), los pronósticos anticipan temperaturas de hasta 40 grados centígrados en el arranque. Este umbral térmico obligará a las delegaciones a extremar los protocolos de hidratación y a gestionar con rigurosidad el desgaste físico de los futbolistas.

Advertencia oficial por calor extremo durante todo el encuentro

La gravedad del escenario no es una mera estimación. El National Weather Service (NWS) emitió una advertencia oficial por calor extremo que permanecerá vigente hasta las 20:00 del sábado estadounidense, cubriendo la totalidad de la franja horaria en la que debe resolverse el partido.

En este contexto de alta exigencia, las pausas de hidratación se perfilan como una medida médica de obligado cumplimiento para mitigar los riesgos de golpe de calor, por encima de cualquier consideración o estrategia táctica.

El riesgo de tormenta y el precedente del Francia-Irak

A la problemática del calor se suma una segunda variable de riesgo: los informes meteorológicos reportan altas probabilidades de tormentas intensas durante el compromiso. Esta doble alerta mantiene en vilo tanto a la FIFA como a los cuerpos técnicos de ambos países ante la posibilidad de que el juego deba interrumpirse por motivos de seguridad.

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La preocupación cuenta con un antecedente directo en este torneo. Durante la fase de grupos, el protocolo por aparato eléctrico ya se aplicó en el partido Francia–Irak. Aquel compromiso sufrió una interrupción de dos horas y diez minutos justo al concluir la primera mitad. Una pausa de esta magnitud en una eliminatoria directa altera drásticamente la preparación física, rompe la concentración de los jugadores y eleva el riesgo de lesiones musculares tras un enfriamiento prolongado.

Deschamps dosifica al grupo ante el estrés térmico

Consciente de las condiciones que esperan en Filadelfia, el seleccionador francés, Didier Deschamps, modificó la planificación de sus entrenamientos para simular el escenario real. La última sesión en las instalaciones de la Universidad de Bentley se programó a las 17:00 horas, registrando 36 grados de temperatura y un 54% de humedad.

La práctica evidenció el impacto ambiental en el plantel, con signos de fatiga en figuras como Kylian Mbappé y una gestión de cargas muy diferenciada. Por un lado, Michael Olise, proyectado como titular, no participó en la sesión sobre el césped, mientras que varios futbolistas realizaron trabajo de baja intensidad en bicicletas estáticas protegidos bajo un toldo.

Asimismo, el bloque compuesto por Mbappé, Barcola, Dembélé y Digne limitó su actividad a 20 minutos de carrera continua y ejercicios de descarga. En contraste, el grupo de suplentes completó la jornada con un partidillo de alta intensidad en espacio reducido.

La hoja de ruta de la selección francesa prevé afrontar la última sesión de entrenamiento con un pronóstico de 38 grados. Una prueba de fuego definitiva para una eliminatoria donde la resistencia física y la capacidad de adaptación a los parones meteorológicos serán tan determinantes como el juego táctico.