Colombia se suma a los sudamericanos clasificados, venciendo a Ghana

La representación de Colombia se impuso por 1-0 a su par de Ghana, para avanzar a la etapa de octavos de final del Mundial 2026, y sigue con sus aspiraciones de mejorar o por lo menos emular su actuación de Brasil 2014, cuando llegó a cuartos de final, en su mejor actuación en 7 mundiales disputados.

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Colombia manejó todo el partido, con la habilidad de sus delanteros y gran juego en conjunto, mientras Ghana no inquietó a la representación sudamericana, sin muchas ideas y lo mejor para los africanos fue que solo cedieron por 1 gol en este cotejo, con el tempranero tanto de Jhon Arias, a los 14′.

Colombia viajará a Canadá, para enfrentar a Suiza, el 7 de julio en Vancouver.

SÍNTESIS

Cancha: Estadio de Kansas City. Árbitro: Clément Turpin, Asistentes: Nicolás Danos y Benjamín Pages (franceses), Cuarto árbitro: Alejandro Hernández, Quinto Árbitro: José Enrique Naranjo (españoles), VAR: Jerome Brisard (Francia), AVAR: Willy Delajod (Francia), SVAR: Fu Ming (China).

Alineaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Juan Lucumi, Gustavo Puerta, Johan Mojica, Davinson Sánchez; James Rodríguez (ST Richard Ríos), Jhon Arias (72′ Juan Quintero), Jefferson Lerma; Luis Díaz (90′ Jaminton Campaz) y Juan Córdoba (8′ Luis Suárez). D.T.: Néstor Gabriel Lorenzo.

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Ghana: Lawrence Ati Zigi; Gedeón Mensah, Jerome Opoku, Derrick Luckassen, Marvin Senaya (13′ Alidu Seidu); Caleb Yirenkyi (79′ Príncipe Adu), Thomas Partey, Sibo de Kwasi (62′ Elisha Owusu), Antoine Semenyo; Jordan Ayew (79′ Ernesto Nuamah) e Iñaki Williams (62′ Abdul Fatawu). D.T.: Carlos Queiroz.

Gol: 14’ Jhon Arias (C).

Amonestados: Jhon Arias, Richard Ríos (C); Caleb Yirenkui, Alidu Seidu, Abdul Fatawu (G).