Tchouaméni, baja de última hora ante Paraguay por lesión

Tremendo revés para la selección francesa a solo horas de jugarse el pase a los cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026. Aurélien Tchouaméni queda descartado para el trascendental choque de esta tarde frente a Paraguay en Filadelfia, tras encender las alarmas en la última sesión de prácticas de “Les Bleus”.

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Según adelantó el medio francés RMC Sports, el pivote del Real Madrid “sintió molestias en el muslo durante el último entrenamiento”, lo que obligó al cuerpo médico a dictaminar un reposo absoluto de cuatro días.

El plan de contingencia de Deschamps

La ausencia del vicecapitán obliga a Didier Deschamps a mover sus fichas en la medular. Todos los focos apuntan a Manu Koné, actual futbolista de la AS Roma, como el elegido para ingresar al once titular y conformar el doble pivote junto a Adrien Rabiot. Con esta modificación, el estratega galo buscará mantener la intensidad física para contrarrestar el aguerrido mediocampo guaraní.

De no mediar más imprevistos, Francia saltará al Lincoln Financial Field con: Mike Maignan en la portería; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne en la línea defensiva; Manu Koné y Adrien Rabiot en la contención; mientras que Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola complementarán arriba al referente de ataque, Kylian Mbappé.

Carrera contra el reloj pensando en Cuartos

Pese al golpe anímico, el cuerpo técnico mantiene el optimismo de cara al futuro en el certamen. Si todo va bien, en caso de que superen a la Albirroja, el vicecapitán de los Bleus debería poder regresar para los cuartos de final el 9 de julio en caso de clasificación, detallaron las fuentes periodísticas desde el entorno de la concentración francesa.

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El encuentro entre Francia y Paraguay se disputará hoy a partir de las 18:00 hora paraguaya, donde el seleccionado albirrojo buscará dar el gran golpe del torneo aprovechando la sensible baja en el engranaje del vigente subcampeón del mundo.