Vinícius, aplaudido y abucheado por llegar último al entrenamiento de Brasil

El extremo del Real Madrid, Vinícius Júnior, entró al campo del Columbia Park, el centro de alto rendimiento donde se ejercita la Canarinha, en Morristown (Nueva Jersey), cuando todos los jugadores estaban ya alrededor del seleccionador Carlo Ancelotti para recibir una charla.

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Al ver al 7 de la “Seleção”, algunos optaron por aplaudirle y otros por abuchearle mientras se reían. Acto seguido, “Carletto” dio un discurso más largo que en otras ocasiones, mientras gesticulaba con la mano derecha y tenía el brazo izquierdo en jarra sobre la cadera, según presenció EFE.

En la sesión de este sábado participaron 22 jugadores de campo y los tres porteros. El único ausente fue Lucas Paquetá, quien se recupera de una lesión en la región posterior del muslo izquierdo que sufrió en el partido de los dieciseisavos del final.

Otra de las imágenes curiosas que dejó el entrenamiento, el último antes del duelo frente a los noruegos, fue la llegada al campo de Danilo Santos, Gabriel Magalhães, Neymar, Raphinha y Marquinhos en un carrito de golf.

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El 10 del Santos también aprovechó para saludar de manera afectuosa a Nenê, exjugador del París Saint-Germain (PSG), AS Mónaco y los españoles RCD Mallorca, Deportivo Alavés y Celta de Vigo, entre otros clubes.

Ancelotti también se acercó a la zona de los periodistas para estrechar la mano de Nenê, quien colabora en un canal de Youtube como comentarista.

Brasil y Noruega se enfrentarán este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (a las 17:00 de Paraguay) por un billete para los cuartos de final del Mundial. Ambas selecciones se han visto las caras en cuatro ocasiones desde 1988, con un balance de dos victorias y dos empates para los vikingos rojos. El vencedor de la eliminatoria se enfrentará a Inglaterra o México.