Con poco condimento, Bélgica desnuda falencias de Estados Unidos y lo deja fuera

La selección de Bélgica finalmente goleó al anfitrión del Mundial 2026 por 4 goles contra 1, dejando fuera a Estados Unidos para conseguir uno de los pasaportes a los cuartos de final, donde se verá la cara con España.

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El combinado europeo golpeó rápidamente, a los 9′ por intermedio de la figura del encuentro, el centrodelantero De Ketelaere y controló bien los ataques estadounidenses.

Los norteamericanos llegaron a la paridad a los 31′ por medio de Tillman, y cuando seguía el festejo de los miles de fans que se ilusionaban en el Estadio de Seattle, llegó el segundo de Bélgica, con cabezazo de De Ketelaere a los 33′.

Con EE.UU. jugado, y con dos errores infantiles, permitieron volcar la balanza definitivamente a favor de Bélgica con los tantos de Vanaken y Lukaku, a los 57′ y 90+3’.

El “monstruo que creó” Paraguay en el debut, llamado Estados Unidos (que se impuso por 4-1 en esa ocasión), se fue sin pena ni gloria, enfrentando a una selección apenas mas sólida, que desnudó las falencias de un combinado que tiene mucho trecho aun por recorrer.

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Por su parte, Bélgica, que no dispuso de entrada a figuras como Lukaku o De Bruine, deberá poner toda la carne en la parrilla contra una de las verdaderas favoritas del Mundial, España.

SÍNTESIS

Cancha: Estadio de Seattle. Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania), Asistente 1: Mohammad Alkalaf (Jordania), Asistente 2: Ahmad Alroalle (Jordania), Cuarto árbitro: Pierre Atcho (Gabón), Quinto árbitro: Boris Ditsoga (Gabón), VAR: Khamis Al Marri (Qatar), AVAR: Nicolás Gallo (Colombia), SVAR: Hernán Mastrángelo (Argentina).

Alineaciones

Estados Unidos: Matt Freese; Sergino Dest (ST Giovanni Reyna), Chris Richards, Antonee Robinson (90+2′ Max Arfsten), Tim Ream, Alex Freeman; Tyler Adams (72′ Ricardo Pepi), Weston McKennie, Malik Tillman; Cristiano Pulisic (59′ Sebastián Berhalter), Folarin Balogun (90+2 Haji Wright). D.T.: Mauricio Pochettino.

Bélgica: Thibaut Courtois; Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Timothy Castagne, Nathan Ngoy; Youri Tielemans, Nicolás Raskin (89′ Axel Witsel), Amadou Onana (21′ Hans Vanaken); Leandro Trossard (89′ Alexis Saelemaekers), Dodi Lukebaikio (67′ Jeremy Doku), Charles De Ketelaere (67′ Romelu Lukaku). D.T.: Rudi García.

Goles: 31’ Malik Tillman (USA); 9′ y 33’ Charles De Ketelaere, 57′ Hans Vanaken, 90+3′ Romelu Lukaku (B).

Amonestados: Weston McKennie, Malik Tillman (USA).