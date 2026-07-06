Cristiano Ronaldo: “Conciencia tranquila; antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título”

Cristiano Ronaldo disputó este lunes su último partido mundialista con la selección de Portugal tras caer derrotado en los octavos de final del Mundial 2026 contra España (0-1). A pesar del amargo resultado, el astro luso aseguró sentirse con la “conciencia tranquila” y “contento” por un legado inigualable: bajo su liderazgo, los lusos lograron los tres únicos títulos de su historia. Entre ellos, la histórica Eurocopa 2016, un trofeo que el atacante sitúa en la cumbre del fútbol.

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“Mañana me levantaré igual que hoy, con la conciencia tranquila. He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título. Estoy contento. El mayor título que gané con la selección fue en 2016 -la Eurocopa-; para mí tiene la misma dimensión que un Mundial. Mañana será otro día y la vida sigue”, dijo en la zona mixta.

El capitán portugués no ocultó el golpe anímico que supone la eliminación, pero insistió en el esfuerzo realizado a lo largo del torneo. “Estoy triste por salir así del Mundial, pero, como dije en la conferencia de prensa, he dado todo, lo mejor de mí. Y salgo con la conciencia tranquila. Así es el fútbol, a veces se gana y a veces se pierde. Hay que seguir”, completó.

El futuro, en el aire

Tras la dura derrota, el delantero prefirió no tomar decisiones precipitadas sobre los próximos pasos en su carrera profesional y dejó su futuro en el aire, a expensas de hablarlo detalladamente con su entorno más cercano. “Fue mi último Mundial, pero de lo demás habrá tiempo para pensar, estar con mi familia y no decidir cosas con la cabeza caliente. Y seguir la vida”, señaló.

Un duelo decidido por detalles

Al analizar el desarrollo del encuentro de octavos de final, el futbolista luso destacó la tremenda igualdad sobre el césped y aseguró que España tuvo “un poquito de suerte” para llevarse la clasificación en el tramo final del choque.

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“Fue un partido muy equilibrado. Se pudo dar para cualquier lado y España tuvo un poquito de suerte, marcando en los minutos finales, pero así es el fútbol. En general fue un partido muy disputado”, analizó para cerrar una noche histórica y nostálgica para el fútbol mundial.