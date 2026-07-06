Harrison reveló el formato de competencia que tendrá Paraguay al estar ya clasificado

El presidente de la APF descartó que el combinado nacional encare los próximos partidos oficiales como un banco de pruebas y adelantó la millonaria proyección de un torneo conjunto con la UEFA según el mérito deportivo.

La delegación de la Selección Paraguaya ya se encuentra en suelo nacional tras concretar una digna participación en el certamen mundialista de Norteamérica. Con la mirada puesta en el futuro inmediato, el debate deportivo se traslada a la planificación del próximo ciclo, donde la Albirroja cuenta con el beneficio histórico de tener asegurado su boleto para el Mundial 2030 en su condición de país anfitrión.

Al ser consultado sobre la naturaleza de los próximos encuentros y la postura del cuerpo técnico de Gustavo Alfaro frente a un proceso sin la presión de buscar un boleto, el titular de la APF, Robert Harrison, aclaró el estatus del seleccionado al manifestar que: “Realmente yo no sé si llamarlo eliminatoria o clasificatoria porque nuestras eliminatorias son extremadamente difíciles, pero bueno, nosotros estamos clasificados ya al Mundial 2030 al igual que Uruguay y Argentina”.

La alianza estratégica con la UEFA

Lejos de significar un periodo de relajación, la posición en la tabla de posiciones del torneo continental mantendrá un valor fundamental. El directivo sorprendió al revelar las avanzadas gestiones que se realizan a nivel dirigencial para fusionar el calendario sudamericano con las potencias del viejo continente al explicar que:

“Entonces, las clasificatorias que se van a disputar, se van a disputar aparte de los tres cupos y medio pendientes; se va, en el orden de cómo culminen estas eliminatorias, se está proyectando un torneo con la UEFA, una especie de Nations League exactamente, para poder disputar contra ellos y, en base a qué posición estés, vos vas a estar en Europa 1, Europa 2 o Europa 3. De acuerdo a eso, vos vas a tener los ingresos que provienen de esos partidos que se van a disputar, preferiblemente que van a ser en Europa”, manifestó el titular de la APF.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin margen para los experimentos

En la opinión pública y los medios de comunicación se instaló la hipótesis de utilizar el certamen para consolidar futbolistas jóvenes y prescindir de aquellos jugadores veteranos que, por cuestiones cronológicas, difícilmente formen parte de la cita del 2030. Ante el planteamiento de si se utilizará la competencia como un laboratorio de ensayos, Harrison fue tajante al rechazar esa posibilidad al señalar que: “Lo mismo, yo creo que lo mismo vos no vas a estar jugando con esa variable de que si llega o no llega porque vas a querer también culminar de la mejor manera en la Eliminatoria por ese principal motivo, independiente que ya estemos clasificados también para el Mundial. Porque no serviría de nada que nosotros estemos disputando una Eliminatoria probando, probando —hasta yo creo que antideportivo eso— a ver jugadores si nos sirven o no para la selección, porque nosotros tenemos que ya la vara quedó un poco más alta de cómo estábamos anteriormente para poder estar haciendo eso”.

El análisis también pasa por el impacto que tendrían las decisiones tácticas de Paraguay en el destino de los demás seleccionados sudamericanos, para quienes cada punto representa la vida o la muerte en sus aspiraciones. El mandamás de la matriz del fútbol paraguayo coincidió en la necesidad de cuidar la transparencia del torneo al concluir que: “Claro, exactamente, entonces por eso yo creo que eso es un tema que hay que contemplar muy bien y hay que cuidar porque justamente ese es lo que ellos estuvieron diciendo anteriormente con relación a esta clasificación directa de los tres países”.