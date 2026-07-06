Inglés Henderson se fracturó la muñeca festejando ante México y se pierde el resto del Mundial

Durante los festejos del triunfo de Inglaterra sobre México por 3-2, en el estadio Azteca, Jordan Henderson se fracturó la muñeca izquierda al saltar una valla de publicidad.

El volante, de 36 años, actualmente en el Brentford FC, sufrió un resbalón al pasar la valla, que le ocasionó la caída.

Jordan Henderson sufrió una caída en las celebraciones de la victoria ante México, el jugador fue retirado en camilla 🚨 pic.twitter.com/C5zZRldCnr — Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) July 6, 2026

Los datos periodísticos refieren que el atleta recibió asistencia médica urgente, fue retirado en camilla, recibiendo oxígeno, siendo trasladado a un centro asistencial donde se constató la gravedad de su lesión.

Henderson se quedó en México con un componente del staff médico inglés, mientras que plantel se trasladó a Kansas City, la base de operación de los Tres Leones en el Mundial Norteamérica 2026.

El duelo de cuartos de final entre Noruega e Inglaterra se disputará el próximo sábado en Miami, a las 18:00, hora paraguaya.