Mundial 2026: A qué hora y dónde ver los partidos del lunes 6 de julio

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su etapa de máxima tensión. Este lunes 6 de julio, el cuadro de octavos de final ofrece una cartelera de élite con dos compromisos de pronóstico reservado. Las selecciones que logren salir airosas de estos cruces se verán las caras en los cuartos de final, un incentivo mayúsculo para cuatro equipos con realidades y estilos contrapuestos.

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Portugal vs. España: El orgullo de la Península se juega en Texas

El imponente AT&T Stadium de Arlington será el escenario de una nueva edición del Clásico Ibérico a partir de las 16:00 (hora de Paraguay), un duelo con aroma a final anticipada.

España llega a esta instancia con el cartel de favorito indiscutible, respaldada por una de las propuestas colectivas más sólidas del torneo. Tras adjudicarse el liderato del Grupo H con 7 puntos, el conjunto ibérico ratificó su gran momento en los dieciseisavos de final al superar con total autoridad a Austria por 3-0. El principal argumento de “La Roja” reside en su equilibrio, ya que registra cero goles en contra en cuatro partidos, una muralla defensiva que se complementa con la verticalidad y el desequilibrio individual de sus atacantes.

Por su parte, Portugal arriba a Dallas con más de una cuenta pendiente en el plano futbolístico, pero con la jerarquía intacta. Los lusos avanzaron como escoltas en el Grupo K con 5 puntos y debieron apelar a la épica en la ronda previa, donde sellaron una clasificación agónica al vencer 2-1 a Croacia con un gol en el minuto 94. Más allá de las dudas en el funcionamiento colectivo, el combinado portugués cuenta con un factor psicológico inigualable: el peso histórico de Cristiano Ronaldo en su último baile mundialista, un argumento suficiente para tratar de inclinar la balanza en escenarios límite.

Estados Unidos vs. Bélgica: El anfitrión desafía la jerarquía europea

En el segundo turno, programado para las 21:00 (hora de Paraguay), el Lumen Field de Seattle vibrará con un choque de alta intensidad entre el último coanfitrión superviviente del certamen y una potencia del Viejo Continente, que esta edición de la Copa de Mundo intentará romper con el molde de “eterna promesa”.

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Estados Unidos asume el desafío con la ambición de emular lo hecho en 2002 y meterse entre los ocho mejores del planeta. El elenco norteamericano lideró el Grupo D con 6 unidades y resolvió con solvencia su llave de dieciseisavos al derrotar 2-0 a Bosnia y Herzegovina. Para este duelo, el factor de la localía será clave, potenciado además por una cuestionada noticia en el plano deportivo: la FIFA perdonó la suspensión de Folarin Balogun, por lo que el goleador titular estará desde el arranque para comandar el ataque estadounidense.

En la vereda de enfrente estará Bélgica, una selección que va de menos a más en la competencia bajo la batuta táctica del eterno Kevin De Bruyne. Los “Diablos Rojos” avanzaron tras cosechar 5 puntos en el Grupo G y demostraron su carácter en la instancia anterior al revertir un 2-0 adverso frente a Senegal, imponiéndose por 3-2 en una prórroga para el infarto. La principal virtud de este elenco belga es su resiliencia ofensiva y la capacidad de sus individualidades de élite para resolver encuentros cuando el contexto de eliminación directa se vuelve adverso.

¿Dónde seguir los partidos en vivo?

Para seguir el minuto a minuto, la emocionante transmisión del encuentro llegará a todo el territorio a través de la 730 del dial. Transmitirán el encuentro ABC Cardinal 730 AM y ABC del Este 107.1 FM, ABC TV Paraguay en YouTube.

Cronograma de partidos

16:00 — Portugal vs. España (Arlington)

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

Transmisión: El Trece / GEN / Unicanal

21:00 — Estados Unidos vs. Bélgica (Seattle)

Árbitro: Adham Mohammad (Jordania)

Transmisión: El Trece / GEN / Unicanal

¿En qué canales ver los partidos?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: Canal 27

El Trece