Selección Paraguaya
05 de julio de 2026 a la - 18:46

La Selección Paraguaya vuelve al país tras su gran presentación en el Mundial

Los jugadores de Paraguay saludan a los aficionados presentes, tras caer ante Francia en el duelo por los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026. (@Albirroja)
Los jugadores de Paraguay saludan a los aficionados presentes, tras caer ante Francia en el duelo por los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026. (@Albirroja)

El plantel comandado por Gustavo Alfaro aterrizará esta madrugada en Luque. Pese a la eliminación ante Francia, se espera que la afición prepare una fiesta multitudinaria en el aeropuerto para agradecer la digna campaña.

Por ABC Color

La aventura en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 llegó a su fin en la cancha, pero el romance entre el país y la selección nacional está más vivo que nunca. Tras devolver a Paraguay a la élite del fútbol internacional y despedirse con la frente en alto en unos octavos de final electrizantes ante Francia, la delegación albirroja ya estará en viaje de retorno a casa con el orgullo intacto.

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El vuelo chárter que traslada a los futbolistas guaraníes despegó desde Filadelfia a las 18:00 (hora local) de este domingo. Si el cronograma se cumple sin retrasos, el avión pisará la pista del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi alrededor de las 02:00 de la madrugada del lunes, donde ya se prevé un escenario desbordado de pasión.

Jugadores de Paraguay saludan este sábado, al finalizar un partido por los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Francia en el estadio de Filadelfia (Estados Unidos).
Jugadores de Paraguay saludan este sábado, al finalizar un partido por los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Francia en el estadio de Filadelfia (Estados Unidos).

Se espera que diversos grupos de hinchas se encarguen a coordinar una movilización masiva en la principal terminal aérea de Luque. Con el objetivo claro de armar un “pasillo de honor” y brindar una cálida bienvenida a un plantel que, bajo la conducción de Gustavo Alfaro, recuperó la mística, la garra y la identidad del fútbol paraguayo.

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Esta campaña mundialista significó la reconciliación entre el equipo y su gente. Los integrantes de la selección albirroja mantuvieron encendida la ilusión de todo un pueblo y compitieron de igual a igual contra una de las máximas potencias del planeta, demostrando una entrega incondicional en cada minuto de juego.

El entrenador de la selección paraguaya, Gustavo Alfaro tomó la palabra en el vestuario albirrojo para agradecer a los jugadores la entrega que tuvieron en el partido ante Francia. (Foto: @Albirroja)
El entrenador de la selección paraguaya, Gustavo Alfaro tomó la palabra en el vestuario albirrojo para agradecer a los jugadores la entrega que tuvieron en el partido ante Francia. (Foto: @Albirroja)

Se espera que la madrugada de este lunes se convierta en un emotivo encuentro civil y deportivo. La Albirroja vuelve sin la copa, pero con el tesoro más grande que un equipo puede conseguir: el respeto, la gratitud y el aplauso cerrado de toda una nación y el reconocimiento internacional por la gran campaña realizada en el certamen ecuménico.

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