Paraguay escala en el Ranking FIFA y Francia recupera el liderato en plena marcha del Mundial 2026

La campaña de la Selección Paraguaya en el Mundial 2026 ya tiene un impacto directo y tangible a nivel mundial. Según la última actualización en vivo del ranking mundial —que se recalcula partido a partido durante el torneo—, la Albirroja es una de las selecciones que más terreno ha ganado a nivel global, ascendiendo siete posiciones de manera provisional para escalar del puesto 41 al 34.

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Este salto estadístico es el reflejo de un torneo consagratorio en el que Paraguay firmó su mejor actuación en décadas al alcanzar los octavos de final. El gran detonante de este incremento de puntos fue el histórico triunfo ante Alemania, a la que eliminó en una dramática tanda de penales, con la soberbia actuación de Orlando Gill. Al tratarse de una instancia de eliminación directa y frente a una potencia histórica, el sistema de puntuación de la FIFA otorgó un valor sumamente alto al resultado de los dirigidos por Gustavo Alfaro.

Norway climb 12 rankings 👏



The FIFA/Coca Cola Men's World Ranking ahead of the quarter-finals 🔜 pic.twitter.com/1N9lTi4Vi5 — FIFA (@FIFAcom) July 9, 2026

Con este rendimiento, se consolida un proceso de reconstrucción formidable: desde la llegada de Alfaro al banco paraguayo, el seleccionado nacional habría escalado un total de 28 posiciones en menos de dos años. Más allá de la eliminación posterior ante Francia por la mínima diferencia (1-0), los datos provisionales confirman el regreso de Paraguay a la primera línea de la competitividad internacional y se espera que se pueda mantener con la renovación del argentino, cuyo vínculo se extendía hasta el cierre de la participación paraguaya en la cita ecuménica.

Francia asalta la cima ante una Argentina que acecha

El otro gran movimiento del ranking provisional se produjo precisamente en la parte más alta de la tabla y tuvo como protagonista indirecto el duelo de la Albirroja. Francia aprovechó su ajustada victoria ante Paraguay para desplazar a la Selección Argentina del primer puesto mundial.

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A pesar de que el combinado argentino sacó adelante un trabajado partido tras vencer 3-2 a Egipto, los franceses lograron capitalizar la ventana de puntos y alcanzaron las 1925,86 unidades. La Albiceleste quedó inmediatamente detrás con 1925,15 puntos.

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La diferencia actual entre ambos colosos es de apenas 0,71 puntos, un margen tan estrecho que la foto del número uno del mundo podría volver a cambiar en los próximos días durante los cuartos de final, donde Argentina medirá fuerzas ante Suiza. La clasificación oficial definitiva y cerrada será publicada por la FIFA el próximo 20 de julio, un día después de la gran final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.