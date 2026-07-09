Mbappé derriba el muro de Marruecos y Francia ya está en semifinales del Mundial 2026

Igual que hace cuatro años en la semifinal de Qatar, Francia le puso fin al sueño de Marruecos al imponerse por 2-0, esta vez en los cuartos de final del Mundial 2026. En el encuentro disputado en el Gillette Stadium de Boston, el vigente subcampeón del mundo hizo valer su jerarquía ante un combinado africano que apostó excesivamente por la pasividad defensiva. Con este resultado, Francia se convierte en el primer semifinalista de la Copa del Mundo y ya espera rival, el cual saldrá del cruce entre España y Bélgica en Los Ángeles.

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El “espejo paraguayo” que funcionó solo un tiempo

Marruecos saltó al campo condicionado por la sensible baja de su máximo goleador, el lesionado Ismael Saibari. Ante esto, el técnico Mohamed Ouahbi ordenó un planteamiento ultraconservador, intentando emular el bloque bajo con el que Paraguay neutralizó a los franceses y eliminó a Alemania en las rondas previas.

Durante los primeros 45 minutos, el plan resistió el asedio galo. Francia dominó y generó ocasiones claras mediante un cabezazo de Dayot Upamecano, un remate lejano de Lucas Digne que se estrelló en el travesaño y un mano a mano que de Désiré Doué no logró cambiar por gol. Sin embargo, el momento cumbre de la primera mitad llegó desde los once metros. Yassine Bounou agigantó su figura al atajarle un penal a Kylian Mbappé justo antes de la pausa de hidratación. El disparo del astro francés, anunciado y sin potencia, permitió al arquero marroquí ratificar su condición de especialista desde los doce pasos, enviando el partido al descanso con un estratégico 0-0.

Mbappé se toma revancha y Dembélé liquida

Marruecos estiró la resistencia en el complemento, pero jugar tan cerca de su propio arco terminó pasándole factura. En el minuto 60, llegó la genialidad: Mbappé recibió en el vértice del área y, rodeado por cuatro defensores, sacó un remate imposible para Bounou. Con esta anotación, el atacante se sacó la espina del penal fallado y alcanzó su octavo gol en el torneo, igualando provisionalmente la línea del argentino Lionel Messi en la tabla de goleadores.

El golpe de KO llegó apenas seis minutos después. Francia activó un contragolpe de pizarra perfecto iniciado por Michael Olise, continuado por Mbappé y culminado por Ousmane Dembélé con un violento derechazo desde fuera del área para el 2-0 definitivo.

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Solo al verse contra las cuerdas reaccionó Marruecos, firmando su primer tiro efectivo al arco recién en el minuto 83 a través de Azzedine Ounahi, el cual fue controlado sin problemas por Mike Maignan.

Alarma en el banco de Deschamps

La única nota de preocupación para Didier Deschamps se dio en el cierre del encuentro. Tras ser sustituido, Kylian Mbappé fue captado por las cámaras de transmisión en el banco de suplentes con una evidente bolsa de hielo en su tobillo derecho. El cuerpo médico francés evaluará en las próximas horas si se trata solo de un golpe o si peligra su presencia en las semifinales.

Con este resultado, Marruecos se despide del Mundial 2026 habiendo vuelto a hacer historia al encadenar dos citas mundialistas en instancias definitivas —semifinales en 2022 y cuartos en 2026—, pero esta vez, el libreto defensivo no alcanzó para doblegar al gigante europeo.

Síntesis del partido:

Francia (2): Mike Maignan; Jules Koundé (Malo Gusto, minuto 87) , Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné (Warren Zaïre-Emery, minuto 71) , Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué (Bradley Barcola, minuto 77) y Kylian Mbappé (Jean-Philippe Mateta, minuto 77). Seleccionador: Didier Deschamps.

Marruecos (0): Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine (Zakaria El Ouahdi, minuto 74) ; Ayyoub Bouaddi (Sofyan Amrabat, minuto 61) , Azzedine Ounahi, Neil El Aynaoui; Bilal El Khannouss (Soufiane Rahimi, minuto 61) , Chemsdine Talbi (Amine Sbaï, minuto 85) y Brahim Díaz (Gessime Yassine, minuto 74) . Seleccionador: Mohamed Ouahbi.

Goles: 1-0, minuto 60: Kylian Mbappé; 2-0, minuto 66: Ousmane Dembélé. Árbitro: Facundo Tello (Argentina). Amonestó al marroquí Issa Diop.

Incidencias: Eliminatoria de cuartos de final del Mundial 2026 disputada en el Gillette Stadium de Foxborough, cerca de Boston (Estados Unidos) ante 63.811 espectadores.