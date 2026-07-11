¿A qué hora juega Argentina vs. Suiza y dónde ver en vivo?

El Mundial de Norteamérica 2026 entra en su etapa de máxima tensión y este sábado, desde las 22:00 (hora paraguaya), el Estadio Kansas City será el escenario entre Argentina y Suiza, que se disputan un boleto directo a las semifinales de Atlanta, en un partido que promete ser una batalla táctica, con el arbitraje del portugués João Pedro Pinheiro. Por un lado, la voracidad ofensiva y el peso de las individualidades del vigente campeón del mundo; por el otro, la disciplina y el cerrojo defensivo de una de las grandes potencias colectivas de Europa.

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La Albiceleste de la resistencia: jerarquía, épica y el factor Messi

El equipo comandado por Lionel Scaloni llega a los cuartos de final manteniendo el invicto, aunque el trayecto en los mata-mata obligó al plantel a ponerse el overol y apelar a la mística. Tras una fase de grupos ideal, donde barrió a Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1) para quedarse con el liderazgo del Grupo J, el cuadro sudamericano tuvo que sufrir más de la cuenta en las instancias decisivas.

Primero fue el turno de Cabo Verde en dieciseisavos, un rival durísimo que llevó el partido al límite y al que la Selección logró quebrar recién en el tiempo suplementario con un agónico 3-2. En octavos de final, la historia exigió aún más épica: Egipto sorprendió al ponerse 2-0 arriba en el marcador, pero Argentina reaccionó a tiempo y, con Lionel Messi como el gran titiritero del juego, firmó una remontada monumental para sellar el 3-2 definitivo en los minutos finales.

El cerrojo helvético: orden, contragolpe y un mediocampo de acero

Del otro lado del ring estará la Suiza de Murat Yakin, un equipo que construyó su camino a los cuartos de final a base de una solidez granítica en el fondo y un mediocampo de batalla liderado por el inoxidable Granit Xhaka. Los europeos se adjudicaron el Grupo B tras empatar con Qatar (1-1) y golear a Bosnia (4-1) y Canadá (2-1), demostrando que saben adaptarse a cualquier contexto que proponga el rival.

Ya en la fase de eliminación directa, los suizos sacaron a relucir su libreto más pragmático. En dieciseisavos pasaron por arriba a Argelia con un contundente 2-0 y, en octavos de final, protagonizaron una batalla de desgaste absoluto contra Colombia. Tras resistir el cero en su arco durante los 120 minutos de juego, la jerarquía de su arquero y la templanza de sus pateadores le dieron el triunfo a Suiza por 4-3 en los penales, confirmando que son un hueso extremadamente duro de roer para cualquiera que intente atacarlos.

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Argentina vs. Suiza: ¿Dónde seguir el partido en vivo?

Para seguir el minuto a minuto y alentar a la distancia, la emocionante transmisión del encuentro llegará a todo el territorio a través de la 730 del dial. Transmitirán el encuentro ABC Cardinal 730 AM y ABC del Este 107.1 FM, ABC TV Paraguay en YouTube.

Argentina vs. Suiza: ¿A qué hora juega?

Paraguay: 22:00 horas

Argentina: 22:00 horas

Brasil: 22:00 horas

Uruguay: 22:00 horas

Chile: 21:00 horas

Bolivia: 21:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

Estados Unidos – Este: 21:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Perú: 20:00 horas

El Salvador: 19:00 horas

México: 19:00 horas

Estados Unidos – Oeste: 18:00 horas

Inglaterra: 02:00 horas (del domingo)

Marruecos: 02:00 horas (del domingo)

España: 03:00 horas (del domingo)

Bélgica: 03:00 horas (del domingo)

Sudáfrica: 03:00 horas (del domingo)

Argentina vs. Suiza: ¿Dónde ver en vivo?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: Canal 27

El Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

Copaco IPTV: Canal 13

Claro TV: Canal 22

Argentina vs. Suiza: ¿Dónde ver en vivo por streaming?

Versuspy en Youtube y a través de la página web de El Trece.