Bellingham mete a Inglaterra en semifinales y revela el “secreto” de su madre para no ser sancionado

Inglaterra vuelve a estar entre los cuatro mejores del planeta por primera vez desde Rusia 2018. El gran responsable de la hazaña en Miami fue Jude Bellingham. Tras vestirse de gala y destrozar la defensa noruega con dos goles —tal y como hizo en octavos frente a México—, el flamante MVP del partido compareció ante los medios. Con una sonrisa de oreja a oreja, el inglés valoró la magnitud de la victoria: “Es increíble” y “un día muy especial”.

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Sorprendiendo a los periodistas locales, el centrocampista británico no dudó en responder en un perfecto castellano para mostrar su felicidad por volver a ser el factor diferencial de los dirigidos por Gareth Southgate: “Estoy muy contento de ayudar a mi equipo otra vez”, aseguró en español en la zona mixta.

El despliegue de Bellingham en este torneo está siendo sencillamente generacional. Con una madurez impropia de su edad, el jugador reconoció que el tremendo nivel que está exhibiendo en la gran cita mundialista es el reflejo de lo que siempre proyectó en su mente desde que era un niño: “Para ser sincero, tengo confianza en mí mismo, y creo que te vas a la cama y sueñas con lograr esto. Así que, como he dicho antes, teniendo en cuenta las cosas que he hecho, es agradable haber tenido un impacto en cómo mi equipo”, destacó.

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El “factor materno” para evitar la suspensión

Uno de los grandes retos de Bellingham era sobrevivir los noventa minutos sin ver una tarjeta amarilla que lo privara de jugar las semifinales por acumulación de amonestaciones. Entre risas, desveló la curiosa estrategia psicológica que utilizó, admitiendo que la clave estuvo en los consejos que recibió desde casa: “Mi madre estuvo toda la semana diciéndome que cuidara mi lenguaje, que cuidara cuándo metía la pierna, y todo eso. Cuando juegas de la manera correcta y juegas al nivel de los árbitros, todavía te permiten comunicarte y respetar, algo que muchos árbitros no te dejan hacer. Así que creo que cuando encuentro el equilibrio adecuado, hay un árbitro que sabe escuchar, es excelente”, señaló.

Con este nuevo doblete, Jude Bellingham alcanza la espectacular cifra de seis goles en seis partidos en lo que va de Mundial, una marca brutal que le permite igualar al capitán Harry Kane como el máximo goleador histórico de Inglaterra en el torneo. Ahora, los ‘Three Lions’ esperan pacientemente en semifinales al ganador del explosivo cruce entre Argentina y Suiza.