De la Fuente: “el gran día de Lamine está por llegar, que sea mañana y si no en la final”

“El gran día de Lamine está por llegar y espero que sea mañana, y si no en la final”, indicó en la conferencia de prensa oficial el seleccionador español, que afirmó que el cartel de favorito no le dice nada.

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De la Fuente respondió de esta forma al entrenador francés Didier Deschams, que afirmó que la favorita es España, tal y como dijo al comienzo del torneo.

“A mí, que me digan que eres favorito, no significa nada. Nos enfrentamos dos grandes selecciones, no mete más presión. No vale para nada favorito o no favorito”. dijo en conferencia de prensa.

“Tenemos muy estudiado a Francia. Tiene futbolistas excepcionales, pero nosotros también. La clave es intentar imponer las características de uno al otro” aseveró el estratega español.

“En cualquier caso, estaremos muy pendientes de ellos (ganando duelos, con ayudas) y siendo protagonistas con nuestro estilo y tener cuidado con las transiciones de ellos, que son muy rápidas”, añadió. EFE

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