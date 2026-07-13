Mundial de Fútbol
13 de julio de 2026 a la - 16:10

El ‘maratón’ de España frente al ‘paseo’ de Francia: 9.000 kilómetros de diferencia antes de la semifinal

Luis de la Fuente, director técnico de España, habla con sus jugadores durante una pausa de hidratación en el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Bélgica en el Los Angeles Stadium.
Luis de la Fuente, director técnico de España, habla con sus jugadores durante una pausa de hidratación en el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Bélgica en el Los Angeles Stadium.193337+0000 HARRY HOW

España se juega este martes el pase a la gran final del Mundial contra Francia, pero la batalla no solo se libra sobre el césped. La selección de Luis de la Fuente llega a la cita de Dallas con un desgaste extra invisible: ha recorrido casi el triple de kilómetros que su rival debido a la disparidad geográfica de los viajes.

Por ABC Color

Mientras que el combinado de Didier Deschamps se estableció en Boston como base fija y apenas tuvo que moverse por sedes cercanas del noreste (como Filadelfia y Nueva Jersey), España ha cruzado Norteamérica de punta a punta. El contador no engaña: 14.000 kilómetros para la Roja frente a los poco más de 5.000 de los franceses.

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El “mapa de la fatiga” española

La expedición española comenzó en Chattanooga (Tennessee) durante la fase de grupos. A partir de ahí, el calendario se convirtió en una auténtica paliza logística: autobús a Atlanta, vuelo a Guadalajara (México) para cerrar la primera fase, y un posterior puente aéreo continuo entre Los Ángeles y Dallas. En total, seis vuelos, cuatro viajes en autobús y un cambio de país.

En el Mundial más largo y con mayores distancias de la historia, conceptos como la “gestión de cargas” se han vuelto el mantra diario del cuerpo técnico español. Sin embargo, el blindaje físico ha funcionado a la perfección: España llega a las semifinales con los 26 convocados disponibles.

Luis de la Fuente, director técnico de España, observa durante una sesión de entrenamiento de España en el Cotton Bowl, en Dallas, Texas.
Luis de la Fuente, director técnico de España, observa durante una sesión de entrenamiento de España en el Cotton Bowl, en Dallas, Texas.

A pesar de la abismal diferencia en los cuentakilómetros, el vestuario de la Roja se niega en rotundo a victimizarse o a utilizar el cansancio como un escudo antes del partido. “No lo noto mucho. En mi caso, no. Eso lo veis desde fuera, pero nosotros en el día a día viajamos y no vemos los kilómetros que hacemos. Hemos podido recuperarnos bien para este partido”, aseguró Pedro Porro este lunes en rueda de prensa.

En la misma línea se mostró Álex Baena, que instó a no buscar justificaciones: “Antes de empezar el Mundial sabíamos a lo que veníamos aquí. No son excusas. Cuando se va acercando el final, las piernas y el cuerpo lo van notando un poco, pero sabíamos lo que nos iba a tocar. Habíamos firmado llegar hasta aquí con todo eso en las piernas”.

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