El salvadoreño Iván Barton arbitrará la semifinal España-Francia

El colegiado Iván Barton, de 35 años, ya ha arbitrado en otros tres partidos de este Mundial, uno de ellos los octavos de final entre Colombia y Suiza.

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Sin embargo su acción más destacada -según las autoridades arbitrales- llegó durante el Turquía-Paraguay, en el que mostró cartulina roja a Miguel Almirón por haberse cubierto la boca mientras hablaba con un adversario durante un altercado.

Para evitar incidentes como los supuestos insultos racistas del argentino del Benfica Gianluca Prestianni al brasileño del Real Madrid, Vinícius Junior, en un partido de la Liga de Campeones esta misma temporada, la FIFA anunció a finales de abril que a partir de este Mundial se expulsará a quienes hicieran ese gesto que se volvió común en las canchas.

Durante el partido, Iván Barton fue avisado por el VAR y tras revisar las imágenes mostró cartulina roja a Almirón, aplicando por primera vez esta regla en el Mundial.

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El salvadoreño, de 35 años, es árbitro internacional desde 2018. Barton ya dirigió tres encuentros en el Mundial 2022 pero nunca ha arbitrado todavía a España ni a Francia. Dispone de una sólida experiencia en la zona CONCACAF, donde ha arbitrado varias finales de Copa de Campeones.

La primera semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia se iniciará a las 16:00, hora paraguaya.