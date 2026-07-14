Mundial de Fútbol
14 de julio de 2026 a la - 07:42

¿A qué hora juega Francia vs. España y dónde ver en vivo?

El delantero de España Lamine Yamal el atacante de Francia Kylian Mbappé, dos de los grandes protagonistas que tendrá el duelo entre Francia y España, por las semifinales de la Copa del Mundo 2026.
El delantero de España Lamine Yamal el atacante de Francia Kylian Mbappé, dos de los grandes protagonistas que tendrá el duelo entre Francia y España, por las semifinales de la Copa del Mundo 2026.170457+0000 PATRICK T. FALLON

El AT&T Stadium de Dallas será el escenario de la primera semifinal de Mundial 2026. La juventud rebelde de España mide sus fuerzas ante la potencia ofensiva de Francia. Solo uno viajará a Nueva York. A qué hora es el partido y dónde seguirlo en vivo.

Por ABC Color

Este martes 14 de julio, España y Francia se ven las caras en la primera semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá la conducción arbitral del salvadoreño Iván Barton. El duelo que está marcado para las 16:00 (hora paraguaya) no es un partido más: es el duelo definitivo entre dos gigantes europeos que buscan el pase directo a la gran final del 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.

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Por un lado, España sufrió pero cumplió al vencer 2-1 a Bélgica en Los Ángeles. Fabián Ruiz adelantó a la Roja y, aunque De Ketelaere empató —marcando el primer gol que encajaba España en el torneo—, el infalible Mikel Merino desató la locura en el minuto 88 para dar la victoria. Por el otro, Francia avanzó con autoridad al derrotar 2-0 a Marruecos con zarpazos de sus estrellas, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, certificando así su tercera semifinal mundialista consecutiva.

España: La base joven que no le teme a nadie

La selección de Luis de la Fuente se presenta en Texas consolidando un estilo de control total del juego combinado con la velocidad eléctrica y descarada de Lamine Yamal y Nico Williams por las bandas. La pizarra española apuesta por una posesión comandada por el cerebro de Rodri y una ofensiva vertical diseñada para demoler bloques bajos. Además, el factor mental juega a su favor. España llega con la moral por las nubes al haberle tomado la medida a los galos en los dos últimos precedentes oficiales de eliminación directa: el 2-1 en las semis de la UEFA Eurocopa 2024 y el 5-4 en la Nations League 2024/2025.

El delantero de España Lamine Yamal lucha por el balón con el centrocampista de Bélgica Nicolas Raskin, el defensa Joaquin Seys y el delantero Jeremy Doku durante el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo de fútbol de 2026 entre España y Bélgica en el Los Angeles Stadium en Inglewood.
El delantero de España Lamine Yamal lucha por el balón con el centrocampista de Bélgica Nicolas Raskin, el defensa Joaquin Seys y el delantero Jeremy Doku durante el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo de fútbol de 2026 entre España y Bélgica en el Los Angeles Stadium en Inglewood.

Francia: El equipo dominante que busca hacer historia

El conjunto comandado por Didier Deschamps busca una hazaña legendaria: alcanzar su tercera final de Copa del Mundo consecutiva, algo que en la era moderna solo logró Alemania Federal en España 1982, México 1986 e Italia 1990. El gran argumento de “Les Bleus” en este campeonato es su gran estilo dominador, que solo concedió 2 goles en todo el certamen y mantiene su portería invicta en las rondas de eliminación directa. A la solidez se suma una ofensiva letal; con Kylian Mbappé como amenaza total, escoltado por el joven de Michael Olise y Désiré Doué, Francia es un equipo temible en las transiciones rápidas y el contragolpe.

El delantero de Francia Kylian Mbappé (der.) celebra haber anotado el primer gol de su equipo con Ousmane Dembélé durante el partido de fútbol de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 entre Francia y Suecia en el New York/New Jersey Stadium en East Rutherford.
El delantero de Francia Kylian Mbappé (der.) celebra haber anotado el primer gol de su equipo con Ousmane Dembélé durante el partido de fútbol de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 entre Francia y Suecia en el New York/New Jersey Stadium en East Rutherford.

Francia vs. España: ¿Dónde seguir el partido en vivo?

Para seguir el minuto a minuto y alentar a la distancia, la emocionante transmisión del encuentro llegará a todo el territorio a través de la 730 del dial. Transmitirán el encuentro ABC Cardinal 730 AM y ABC del Este 107.1 FM, ABC TV Paraguay en YouTube.

Francia vs. España: ¿A qué hora juega?

Paraguay: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Chile: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Estados Unidos – Este: 15:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos – Oeste: 12:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

Marruecos: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

El equipo arbitral que tendrá a su cargo la conducción del partido de semifinales entre Francia y España, liderado por el salvadoreño Iván Barton.
El equipo arbitral que tendrá a su cargo la conducción del partido de semifinales entre Francia y España, liderado por el salvadoreño Iván Barton.

Francia vs. España: ¿Dónde ver en vivo?

GEN

  • Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
  • Personal TV: Canal 12 o 51
  • Claro TV: Canal 16
  • Copaco IPTV: Canal 8

Unicanal

  • Tigo Star: Canal 8
  • Personal TV: Canal 17 o 23
  • Claro TV: Canal 20
  • Copaco IPTV: Canal 27

El Trece

  • Tigo Star: Canal 10
  • Personal Flow: Canal 10
  • Copaco IPTV: Canal 13
  • Claro TV: Canal 22

Francia vs. España: ¿Dónde ver en vivo por streaming?

Versuspy en Youtube y a través de la página web de El Trece.

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