Fecha, hora y sede del histórico duelo entre Argentina y España por la corona mundial 2026

La mesa está servida y el mundo del fútbol se prepara para paralizarse por completo. España y Argentina disputarán el domingo la final del Mundial de fútbol de Estados Unidos, Canadá y México, un día después de que las selecciones de Francia e Inglaterra jueguen el partido por el tercer puesto.

El infartante triunfo argentino frente a los ingleses de este miércoles dio a los vigentes campeones su billete para el partido en el que se decidirá el título en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (EE.UU.) a partir de las 16.:00 (hora paraguaya). El imponente recinto de la Costa Este se vestirá de gala para coronar al nuevo monarca del fútbol planetario o presenciar la histórica defensa del título de la Scaloneta.

La antesala de la final: choque de gigantes por el podio

La acción de este vibrante fin de semana mundialista arrancará un día antes con una batalla de alto calibre por el honor y la medalla de bronce. Por el tercer puesto del torneo jugarán el sábado a las 18:00 en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida (EE.UU.) Francia e Inglaterra, los dos derrotados en las semifinales.

Será el broche de oro ideal para cerrar un mes de pura emoción y dar paso a la gran batalla del domingo entre sudamericanos y europeos. ¿Logrará Argentina revalidar su corona o será España quien conquiste el continente americano? La cuenta regresiva ya se pone en marcha.