Inglaterra vs. Argentina: Segunda semifinal del Mundial 2026 en vivo

Este miércoles, desde las 16:00 (hora paraguaya) el Mercedes-Benz Stadium albergará un duelo entre Argentina e Inglaterra por la semifinal de la Copa del Mundo 2026. Bajo el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath, ambos equipos buscarán el pase directo a la gran final del 19 de julio en Nueva York. Este choque, revive una de las rivalidades más pasionales del deporte rey. Quien logre imponerse en esta batalla no solo asegurará su presencia en el partido definitivo, sino que ganará el orgullo de este clásico mundial.

La selección dirigida por Lionel Scaloni llega decidida a revalidar el título obtenido en Qatar y brindarle un cierre dorado a la carrera de Lionel Messi. Por su parte, el cuadro británico tiene la firme obsesión de alcanzar su primera final fuera de casa y emular la histórica hazaña lograda en el año 1966. Cuarenta años después de la mítica tarde de Diego Maradona en el Estadio Azteca, el recuerdo de aquella rivalidad vuelve a encenderse. Este emocionante compromiso promete ser un choque de estilos de poder a poder donde la gloria futbolística espera al vencedor, que quedará emparejado con España, que ayer eliminó a Francia.

Inglaterra vs. Argentina: minuto a minuto en vivo

Argentina vs. Inglaterra: una encendida rivalidad que trasciende la cancha

En uno de los duelos más simbólicos del Mundial 2026, Argentina e Inglaterra disputarán este miércoles en Atlanta una semifinal que recoge cuatro décadas de historia, rivalidad y recuerdos, pero con un premio mucho más palpable: enfrentar el domingo a una temible España en la gran final.

¿A qué hora juega Inglaterra vs. Argentina y dónde ver en vivo?

El Mercedes-Benz Stadium será el epicentro donde Lionel Messi busca mantener vivo el sueño del bicampeonato con Argentina frente a la temible Inglaterra de Jude Bellingham y Thomas Tuchel. Un duelo con sabor a historia y revancha. Conozca el día, el horario y dónde seguirlo en vivo.

Scaloni: “Estamos con unas ganas bárbaras”

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, dejó claro este martes, en la víspera de la semifinal del Mundial contra Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, que su equipo llega con “unas ganas bárbaras” y preparado para dejar “cada gota de sudor” en el campo.

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Tuchel, sobre Messi: “Se me ha pasado por la cabeza hacer defensa hombre a hombre”

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, reconoció que se ha planteado defender “hombre a hombre” ante Leo Messi en la semifinal del Mundial que disputará este miércoles en Atlanta ante Argentina.

Argentina vs Inglaterra, una semifinal cargada de historia dentro y fuera de la cancha

La semifinal mundialista de este miércoles ante Inglaterra representa para Argentina un duelo cargado de historia dentro y fuera del campo, con antecedentes que se remontan a ‘la Mano de Dios’ en 1986 -poco después de la guerra de Malvinas-, a un tenso choque en 1966 y hasta a los orígenes del fútbol en el país suramericano.