Mundial de Fútbol
15 de julio de 2026 a la - 11:55

Inglaterra vs. Argentina: Segunda semifinal del Mundial 2026 en vivo

Aficionados de Argentina ondean una bandera de Maradona durante un "Banderazo" en Little Island en la ciudad de Nueva York, en la víspera de la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA entre Argentina e Inglaterra.
Aficionados de Argentina ondean una bandera de Maradona durante un "Banderazo" en Little Island en la ciudad de Nueva York, en la víspera de la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA entre Argentina e Inglaterra.005256+0000 LEONARDO MUNOZ

Argentina e Inglaterra reviven su legendaria rivalidad en la semifinal del Mundial 2026. La Albiceleste de Lionel Messi busca el bicampeonato ante los dinámicos creadores del fútbol. Un choque cargado de mística, historia y orgullo que definirá al primer finalista del torneo. Seguilo por ABC.

Por ABC Color

Este miércoles, desde las 16:00 (hora paraguaya) el Mercedes-Benz Stadium albergará un duelo entre Argentina e Inglaterra por la semifinal de la Copa del Mundo 2026. Bajo el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath, ambos equipos buscarán el pase directo a la gran final del 19 de julio en Nueva York. Este choque, revive una de las rivalidades más pasionales del deporte rey. Quien logre imponerse en esta batalla no solo asegurará su presencia en el partido definitivo, sino que ganará el orgullo de este clásico mundial.

La selección dirigida por Lionel Scaloni llega decidida a revalidar el título obtenido en Qatar y brindarle un cierre dorado a la carrera de Lionel Messi. Por su parte, el cuadro británico tiene la firme obsesión de alcanzar su primera final fuera de casa y emular la histórica hazaña lograda en el año 1966. Cuarenta años después de la mítica tarde de Diego Maradona en el Estadio Azteca, el recuerdo de aquella rivalidad vuelve a encenderse. Este emocionante compromiso promete ser un choque de estilos de poder a poder donde la gloria futbolística espera al vencedor, que quedará emparejado con España, que ayer eliminó a Francia.

Inglaterra vs. Argentina: minuto a minuto en vivo

Argentina vs. Inglaterra: una encendida rivalidad que trasciende la cancha

En uno de los duelos más simbólicos del Mundial 2026, Argentina e Inglaterra disputarán este miércoles en Atlanta una semifinal que recoge cuatro décadas de historia, rivalidad y recuerdos, pero con un premio mucho más palpable: enfrentar el domingo a una temible España en la gran final.

Un aficionado de Argentina asiste a un "Banderazo" en Little Island en la ciudad de Nueva York, en la víspera de la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA de Argentina entre Argentina e Inglaterra.
Un aficionado de Argentina asiste a un "Banderazo" en Little Island en la ciudad de Nueva York, en la víspera de la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA de Argentina entre Argentina e Inglaterra.

¿A qué hora juega Inglaterra vs. Argentina y dónde ver en vivo?

El Mercedes-Benz Stadium será el epicentro donde Lionel Messi busca mantener vivo el sueño del bicampeonato con Argentina frente a la temible Inglaterra de Jude Bellingham y Thomas Tuchel. Un duelo con sabor a historia y revancha. Conozca el día, el horario y dónde seguirlo en vivo.

El delantero de Inglaterra Harry Kane y el atacante de Argentina Lionel Messi, dos de los grandes protagonistas que tendrá el duelo entre Inglaterra y Argentina, que se enfrentarán en las semifinales del Mundial 2026.
El delantero de Inglaterra Harry Kane y el atacante de Argentina Lionel Messi, dos de los grandes protagonistas que tendrá el duelo entre Inglaterra y Argentina, que se enfrentarán en las semifinales del Mundial 2026.

Scaloni: “Estamos con unas ganas bárbaras”

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, dejó claro este martes, en la víspera de la semifinal del Mundial contra Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, que su equipo llega con “unas ganas bárbaras” y preparado para dejar “cada gota de sudor” en el campo.

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, dejó claro este martes que su equipo llega con “unas ganas bárbaras” y preparado para dejar “cada gota de sudor” en el campo.
Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, dejó claro este martes que su equipo llega con “unas ganas bárbaras” y preparado para dejar “cada gota de sudor” en el campo.

Tuchel, sobre Messi: “Se me ha pasado por la cabeza hacer defensa hombre a hombre”

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, reconoció que se ha planteado defender “hombre a hombre” ante Leo Messi en la semifinal del Mundial que disputará este miércoles en Atlanta ante Argentina.

Thomas Tuchel, director técnico de Inglaterra, asiste a una conferencia de prensa un día antes del partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Atlanta Stadium, en Atlanta, Georgia.
Thomas Tuchel, director técnico de Inglaterra, asiste a una conferencia de prensa un día antes del partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Atlanta Stadium, en Atlanta, Georgia.

Argentina vs Inglaterra, una semifinal cargada de historia dentro y fuera de la cancha

La semifinal mundialista de este miércoles ante Inglaterra representa para Argentina un duelo cargado de historia dentro y fuera del campo, con antecedentes que se remontan a ‘la Mano de Dios’ en 1986 -poco después de la guerra de Malvinas-, a un tenso choque en 1966 y hasta a los orígenes del fútbol en el país suramericano.

Un aficionado de Inglaterra en Miami (izq.); y a un aficionado de Argentina en Kansas City. Inglaterra y Argentina se enfrentarán en un partido de fútbol de semifinales de la Copa del Mundo 2026 en el Atlanta Stadium de Atlanta.
Un aficionado de Inglaterra en Miami (izq.); y a un aficionado de Argentina en Kansas City. Inglaterra y Argentina se enfrentarán en un partido de fútbol de semifinales de la Copa del Mundo 2026 en el Atlanta Stadium de Atlanta.
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