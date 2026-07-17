Mundial de Fútbol
17 de julio de 2026 a la - 15:19

El millonario monto que se llevará el campeón del Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en Ciudad de México (México). Infantino aseveró que la "magia" del Estadio Azteca, el legendario campo de fútbol de Ciudad de México, fue trascendental para la conjunción entre México, Estados Unidos y Canadá en la organización de esta Copa del Mundo.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en Ciudad de México (México). Infantino aseveró que la "magia" del Estadio Azteca, el legendario campo de fútbol de Ciudad de México, fue trascendental para la conjunción entre México, Estados Unidos y Canadá en la organización de esta Copa del Mundo. ISAAC ESQUIVEL

El campeón del MetLife Stadium se embolsará 50 millones de dólares, una cifra récord que supera las ediciones de Qatar 2022 y Sudáfrica 2010. La FIFA reparte un botín sin precedentes donde los finalistas se aseguran una fortuna y los clubes españoles lideran los ingresos por cesión de jugadores.

Por ABC Color

El duelo del próximo domingo en Nueva York/Nueva Jersey no solo definirá la gloria deportiva, sino que romperá la banca del fútbol internacional. Quien logre levantar la copa se llevará a casa 43,71 millones de euros, superando en 8 millones lo que ingresó Argentina por el título en Qatar y superando por 20 millones lo que obtuvo España por su corona en 2010.

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Un botín asegurado para los cuatro mejores

El negocio es redondo incluso para quienes se queden a las puertas de la gloria. El subcampeón del torneo se asegurará 33 millones de dólares, mientras que el tercer clasificado se marchará con 29 millones y el cuarto con 27 millones, consolidando el torneo más lucrativo de la historia.

El delantero número 10 de Argentina, Lionel Messi, besa el trofeo de la Copa del Mundo tras recibir el premio al Balón de Oro durante la ceremonia de premiación del Mundial de Qatar 2022, después del partido final de fútbol entre Argentina y Francia en el Estadio de Lusail, al norte de Doha.
El delantero número 10 de Argentina, Lionel Messi, besa el trofeo de la Copa del Mundo tras recibir el premio al Balón de Oro durante la ceremonia de premiación del Mundial de Qatar 2022, después del partido final de fútbol entre Argentina y Francia en el Estadio de Lusail, al norte de Doha.

El premio fijo por participar

A estas cifras astronómicas hay que sumarles el “fijo” que el Consejo de la FIFA aprobó en Vancouver, elevando el presupuesto total un 15 por ciento hasta los 871 millones de dólares. Cada una de las 48 federaciones participantes ya aseguró 16 millones de dólares en total, divididos en 10 millones por clasificarse, 2,5 millones para la preparación y el resto destinado a cubrir los costos de logística y delegación.

El mediocampista número 24 de Argentina, Enzo Fernández, el delantero número 10 de Argentina, Lionel Messi, el arquero número 23 de Argentina, Emiliano Martínez, y el delantero número 10 de Francia, Kylian Mbappé, posan en el podio tras recibir respectivamente los premios al Mejor Jugador Joven, el Balón de Oro, el Guante de Oro y la Bota de Oro, durante la ceremonia de premiación del Mundial de Qatar 2022, después del partido final de fútbol entre Argentina y Francia en el Estadio de Lusail.
El mediocampista número 24 de Argentina, Enzo Fernández, el delantero número 10 de Argentina, Lionel Messi, el arquero número 23 de Argentina, Emiliano Martínez, y el delantero número 10 de Francia, Kylian Mbappé, posan en el podio tras recibir respectivamente los premios al Mejor Jugador Joven, el Balón de Oro, el Guante de Oro y la Bota de Oro, durante la ceremonia de premiación del Mundial de Qatar 2022, después del partido final de fútbol entre Argentina y Francia en el Estadio de Lusail.

El negocio redondo de los clubes de LaLiga

Los clubes de fútbol también celebran este reparto millonario gracias a los 11.000 euros diarios que la FIFA paga por cada jugador cedido. En este apartado, el fútbol español sale muy reforzado: el Atlético de Madrid, con nueve finalistas, y el FC Barcelona, con ocho, se coronan como las entidades de todo el planeta que más dinero han ingresado en sus arcas durante la cita mundialista.

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