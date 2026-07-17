El millonario monto que se llevará el campeón del Mundial 2026

El duelo del próximo domingo en Nueva York/Nueva Jersey no solo definirá la gloria deportiva, sino que romperá la banca del fútbol internacional. Quien logre levantar la copa se llevará a casa 43,71 millones de euros, superando en 8 millones lo que ingresó Argentina por el título en Qatar y superando por 20 millones lo que obtuvo España por su corona en 2010.

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Un botín asegurado para los cuatro mejores

El negocio es redondo incluso para quienes se queden a las puertas de la gloria. El subcampeón del torneo se asegurará 33 millones de dólares, mientras que el tercer clasificado se marchará con 29 millones y el cuarto con 27 millones, consolidando el torneo más lucrativo de la historia.

El premio fijo por participar

A estas cifras astronómicas hay que sumarles el “fijo” que el Consejo de la FIFA aprobó en Vancouver, elevando el presupuesto total un 15 por ciento hasta los 871 millones de dólares. Cada una de las 48 federaciones participantes ya aseguró 16 millones de dólares en total, divididos en 10 millones por clasificarse, 2,5 millones para la preparación y el resto destinado a cubrir los costos de logística y delegación.

El negocio redondo de los clubes de LaLiga

Los clubes de fútbol también celebran este reparto millonario gracias a los 11.000 euros diarios que la FIFA paga por cada jugador cedido. En este apartado, el fútbol español sale muy reforzado: el Atlético de Madrid, con nueve finalistas, y el FC Barcelona, con ocho, se coronan como las entidades de todo el planeta que más dinero han ingresado en sus arcas durante la cita mundialista.