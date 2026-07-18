Thomas Tuchel: “La primera medalla desde 1966” no borra la “cicatriz” de haber rozado la fin

Inglaterra se subió al podio del Mundial 2026 en un partido que quedará grabado en los libros de historia por su espectacular marcador de 6-4 ante Francia. Tras el festival de goles en Miami, el director técnico Thomas Tuchel compareció ante los medios de comunicación con sensaciones encontradas, admitiendo que el golpe de haber quedado fuera de la final sigue doliendo, pero dándole un valor inmenso al bronce obtenido.

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“Es una cicatriz que no se va”, reconoció con franqueza el estratega alemán, aunque inmediatamente prefirió poner el foco en la magnitud del logro conseguido por sus dirigidos en territorio norteamericano.

“Es la primera medalla desde 1966 y en otro país, además. Espero que los jugadores se sientan orgullosos”, dijo, al recordar que hace 18 meses el combinado inglés se puso una meta muy ambiciosa: “Queríamos llegar a la final y ganar la Copa del Mundo”, afirmó Tuchel en la rueda de prensa.

El seleccionador puso en valor el exigente camino recorrido a lo largo del torneo, superando una prórroga ante Noruega, un partido extremo con diez jugadores frente a México y la traumática eliminación ante Argentina en semifinales: “Viajamos miles de kilómetros, con calor, con tiempos extra, con diez, y demostramos que tenemos lo que se requiere. De todo eso hay que estar orgullosos”, insistió el técnico.

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El factor Henderson y la redención de Bukayo Saka

Uno de los momentos más decisivos en la preparación del partido llegó, según explicó Tuchel, de la mano de Jordan Henderson, uno de los veteranos del grupo. El centrocampista, que ya vivió el partido por el tercer puesto del Mundial de Rusia 2018, no pudo jugar por una lesión en el brazo, pero su rol en el vestuario fue clave para levantar la moral de la plantilla.

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“Jordan nos cambió la perspectiva, porque él estuvo en este mismo partido hace ocho años. Nos ayudó a cambiar de mentalidad y a gestionar los sentimientos encontrados que se pueden tener en un partido así. Dijo que era muy importante, muy emotivo, y nos puso en la mentalidad correcta”, reveló el seleccionador.

Por otra parte, la gran figura de la cancha fue Bukayo Saka, quien se despachó con un triplete que incluyó un penal en el minuto 87. El extremo del Arsenal no había sumado minutos en la semifinal ante Argentina, una decisión que generó debate pero que Tuchel defendió con firmeza. “Con Bukayo, la decisión de no meterlo en la semifinal fue difícil. Estábamos preparados para hacer el cambio, pero el partido cambió porque se nos presentó un contratiempo. Bukayo es un jugador clave y eso lo demostró hoy en la cancha; estoy muy contento por él”, afirmó el DT.

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Charlas en el entretiempo y un homenaje al rival

Al término del primer tiempo, con el marcador ya muy favorable para los Tres Leones, Tuchel tuvo un encuentro en los pasillos con Kylian Mbappé, a quien dirigió durante su exitosa etapa en el París Saint-Germain. “Fue muy lindo, charlamos un poco. En el descanso no estaba muy contento porque el partido ya había sido bastante alocado, pero fue una charla amigable”, describió sobre el cruce con el astro francés.

El técnico también tuvo palabras de profundo respeto y elogio para Didier Deschamps, quien disputó su último partido oficial como seleccionador de Francia tras 14 años en el cargo. “Para Didier, lo único que puedo decir es que es un caballero y un ganador. Qué personalidad, qué gran seleccionador. Nunca conocí a una persona tan humilde y amable; me lo hizo sentir cuando era director técnico en París”, señaló Tuchel, recordando los tiempos en que coincidió con el francés mientras dirigía en la Ligue 1.

Para cerrar, el técnico analizó el sorprendente balance goleador del compromiso y del torneo en general, donde Inglaterra alcanzó la línea de los 20 goles marcados a lo largo de la Copa del Mundo: “Me sorprendió un poco, pero es otro aspecto positivo que podemos añadir a la lista”, admitió, concluyendo con una frase que resume el sentir de todo el plantel: “La medalla que nos ganamos hoy nos la merecemos. Nos la ganamos”.