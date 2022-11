Lo que dicen las canciones del Mundial Qatar 2022

El Mundial Qatar 2022 cuenta con tres canciones compuestas para resaltar los valores y mensajes que los anfitriones quieren resaltar durante la realización de la competencia en en su país.

En esta edición suenan tres himnos: uno es Dreamers, interpretado por el cantante de K-pop Jung Kook, el segundo es Hayya Hayya, una canción de Trinidad Cardona, Davido y Aisha y el tercero “Tukoh Taka”, la canción de Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares que resonó en el fanfest de la FIFA.

Dreamers

El el himno mundialista de este año, Dreamers, fue la sensación en la ceremonia de inauguración de la competencia en Qatar. Con un gran despliegue en escena, Jung Kook cantó para todo el estadio Al Bayt y recibió la ovación de todos los presentes. La canción escrita en inglés dice:

Look who we are, we are the dreamers (Mira quienes somos, somos los soñadores)

We’ll make it happen ‘cause we believe it (Haremos que suceda porque lo creemos)

Look who we are, we are the dreamers (Mira quienes somos, somos los soñadores )

We’ll make it happen ‘cause we can see it (Haremos que suceda porque podemos verlo)

Here’s to the ones, that keep the passion (Esto es para los que mantienen la pasión)

Respect, oh yeah (Respeto, oh sí)

Here’s to the ones, that can imagine (Esto es para los que pueden imaginar)

Respect, oh yeah (Respeto, oh sí)

Hayya Hayya

La segunda canción del Mundial Qatar 2022 fue presentada em la ceremonia del sorteo en Doha. “Hayya hayya” se traduce en “vamos, vamos” y fue interpretada en inglés. La letra dice:

Hayya, Hayya, Hayya (Yeah)Hayya, Hayya, Ha

You know what it is (Sabes lo que es)

Hayya, Hayya, Hayya Hayya, Hayya, Ha

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha

I wanna walk the walk on every street (Quiero caminar el camino en cada calle)

I wanna ball out with the world at my feet (Quiero jugar con el mundo a mis pies)

Hit every discotheque and not skip a beat, eh, eh (Pásate por todas las discotecas y no pierdas el ritmo, eh, eh)

I wanna party, party eight days a week (Quiero fiesta, fiesta ocho días a la semana)

Tukoh Taka

Tukoh Taka es la tercera canción de Qatar, que fue interpretada por Maluma en el fanfest de la FIFA. Nicki Minaj y Myriam Fares también participan en esta canción. Maluma interviene en parte de la canción en español.

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (yеah, Maluma, ba-ba-baby)

Grita si me pego lento a tukoh taka

Y esta es la vuelta cuando el perro ataca

Oro es lo que tiene abajo de esa bata

Mmm, qué lindo me trata

Cuerpito 60-90

Ella es gol al minuto 90

No lo alquila ni lo pone en venta

Eso es lo que en el barrio comentan porque

Ah-ah, es ahí, la que anda por ahí

Quiere que lo mueva así, sí, sí, sí

Ah-ah, es ahí, la que anda por ahí

Quiere que lo mueva así, sí, sí, sí (me gusta a mí)

Sonarán durante toda la Copa

Como es costumbre, estas tres canciones sonarán constantemente durante toda la Copa Mundial, especialmente en los estadios donde se disputan los partidos.

Se espera también que sean incluidas en el show de la ceremonia de clausura del evento, marcado para el próximo 18 de diciembre. Los artistas que se presentarán en esta gala aún no fueron mencionados.