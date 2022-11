Mundial Qatar 2022 Mundial Qatar 2022: ¿Por qué Irán no entonó el himno? Los jugadores de Irán no entonaron el himno nacional en la previa del partido contra Inglaterra por el Grupo B del Mundial Qatar 2022.

Los futbolistas de la selección de Irán no entonaron el himno nacional en la previa del estreno contra Inglaterra en el Mundial Qatar 2022. En la semana, el capitán Alireza Jahanbakhsh declaró que el vestuario decidiría "colectivamente" si cantar o no como señal de apoyo a las manifestaciones que sacuden el país asiático desde hace dos meses. Lea más: Mundial Qatar 2022: Inglaterra vs. Irán, minuto a minuto Los once jugadores titulares permanecieron rectos, impasibles y con rostro neutro mientras sonaba el himno en el estadio Internacional Khalifa.

Irán está sumido en una ola de protestas desde el fallecimiento, el 16 de septiembre, de Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años detenida por violar el estricto código de vestimenta que obliga a las mujeres a llevar el velo en público.

Varios deportistas iraníes de otras disciplinas eligieron no cantar el himno o no celebrar las victorias en apoyo a los manifestantes. El propio seleccionado ya había rechazado cantar antes del último amistoso (1-1 vs. Senegal) el 27 de septiembre. Llevando una chaqueta negra que ocultaba el escudo nacional, los jugadores habían quedado en silencio, la mayoría con la cabeza agachada.