Canelo Álvarez amenazó a Messi por tirar la camiseta de México al suelo

Canelo Álvarez explotó contra Lionel Messi porque el argentino dejó en el suelo la camiseta de México que había intercambiado después del triunfo de Argentina 2-0 por la segunda fecha del Grupo C del Mundial Qatar 2022. “¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!”, escribió el boxeador en las redes sociales.