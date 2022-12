Mundial Qatar 2022: Cruces definidos y los lugares que restan en octavos

Francia, Australia, Argentina y Polonia fueron las cuatro selecciones que el miércoles avanzaron a los octavos de final del Mundial Qatar 2022. Un día antes, Países Bajos y Senegal, ambos del Grupo A, e Inglaterra y Estados Unidos, del Grupo B, accedieron a la serie de los 16 mejores, que tiene a ocho con posiciones definidas y a dos, Brasil y Portugal, que deben confirmar.

Lea más: Hora y dónde ver por TV los partidos del jueves 1 de diciembre

Entre este jueves y el viernes, en el cierre de la fase de grupos, 13 seleccionados buscarán los últimos seis lugares a la próxima ronda. En el Grupo E, España, Japón, Costa Rica y Alemania tienen chances; en el Grupo F, pelean Croacia, Marruecos y Bélgica; en el Grupo G, luchan Suiza, Camreún y Serbia y en el Grupo H, Ghana, Corea del Sur y Uruguay.

En la etapa, los cruces que ya están establecidos son Países Bajos-Estados Unidos (3 de diciembre, Doha), Argentina-Australia (3 de diciembre, Rayán), Inglaterra-Senegal (4 de diciembre, Jor) y Francia-Polonia (4 de diciembre-Doha). Por su parte, restan el 1° Grupo E vs. 2° Grupo F, 1° Grupo G vs. 2° Grupo H, 1 ° Grupo F vs. 2° Grupo E y 1° Grupo H vs. 2 ° Grupo G.

Los cruces de los octavos del Mundial Qatar 2022