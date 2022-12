Mundial Qatar 2022: “Ahora queremos nuestra revancha”

Louis Van Gaal resaltó el carácter decisivo de Lionel Messi, rival al cual enfrentará el viernes por un lugar en las semifinales del Mundial Qatar 2022. El entrenador considera el duelo, por los cuartos de final, como una revancha después del antecedente en Brasil 2014, certamen en el que la Albiceleste eliminó a los Países Bajos.

“Messi es un jugador que puede decidir un partido en una acción individual. En la semifinal que jugamos contra Argentina en el 2014 no tocó un balón y perdimos en los penaltis. Ahora queremos nuestra revancha”, expresó el neerlandés de 71 años, que sustituyó en 2021 a Frank De Boer y vive actualmente el tercer ciclo al frente del seleccionado.

Días atrás, Van Gaal había señalado que el objetivo de la Naranja Mecánica es conquistar la Copa del Mundo. “Dije que podemos serlo, no que lo vayamos a ser. Pero podemos serlo. Pero si al final no lo somos no podemos decir que hayamos fracasado”, finalizó el DT recordando la frase poco antes de disputar los octavos de final contra Estados Unidos.

