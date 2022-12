Fernando Santos reveló la razón de la suplencia de CR7 vs. Suiza

Fernando Santos sorprendió con la alineación de Portugal para medir a Suiza en los octavos de final del Mundial Qatar 2022. El seleccionador sacó a Cristiano Ronaldo del once titular y mandó al ex Manchester United al banco de suplentes. La decisión del técnico fue muy acertada: el reemplazante, Gonçalo Ramos, anotó un hat-trick en la goleada 6-1.

Lea más: Cristiano Ronaldo desmintió el acuerdo con Al-Nassr de Arabia

“Ya lo expliqué y no volveré a explicarlo, son jugadores distintos”, señaló Santos sobre Cristiano y Ramos. “Fue por características del juego, son jugadores diferentes. También entró Dalot, salió Cancelo... Tiene que ver con lo que yo pensaba de la dinámica del juego”, explicó el DT sobre el motivo de prescindir de la principal figura de la selección.

Por otra parte, Santos aseguró que no existe ningún problema con CR7. “¿Problema? Ya respondí a esa pregunta. No hay problema, somos amigos desde hace muchos años. Todo está completamente arreglado y él dio el ejemplo de un verdadero capitán”, señaló el estratega con respecto al enojo del ex Real Madrid después de un cambio en el último partido en la fase de grupos.