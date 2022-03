“Buscamos las variantes para revertir, pero no nos alcanza”

Nacional perdía 2-0 al cierre de la etapa inicial y, aunque reaccionó en el segundo período, el Tricolor solo alcanzó el descuento. “Es un resultado que nos golpea bastante, sabemos el momento que pasamos en la institución”, expresó Wilson Ibarrola después de la derrota contra Tacuary por la séptima jornada del torneo Apertura 2022.

Lea más: “Estamos levantando cabeza y esperemos seguir por este camino”

“Buscamos todas las variantes para revertir, pero no se nos da. Fueron dos tiempos totalmente distintos, regalamos cuarenta y cinco minutos. Dejamos un buen segundo tiempo, pero no está alcanzando”, puntualizó. “Nos merecimos un poco más. No sé si el resultado es injusto porque en el fútbol no hay merecimientos. Al final es el que aprovecha las ocasiones”, agregó el zurdo.

“Lo que más rescato es la intensidad que dejamos. Es algo que Carlos (Bonet) está pidiendo. Es algo positivo. Tenemos una semana bastante larga para trabajar”, valoró Ibarrola, quien volvió a jugar de titular en el Albo. “Me tocó jugar tres partidos seguidos, me siento bastante bien y espero seguir por este camino”, culminó el defensor ex Olimpia.