Rubén Ríos: “En cancha sentí que no era para roja”

Rubén Darío Ríos, mediocampista de Nacional, habló este martes luego del empate 0-0 contra Cerro Porteño, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2022. El argentino analizó parte del partido y se refirió a la polémica jugada que protagonizó junto a Robert Piris Da Motta, donde varios referentes azulgranas e hinchas reclamaron una tarjeta roja.

“Un trámite muy parejo, el primer tiempo fue de Cerro y nosotros tuvimos nuestras situaciones en el segundo tiempo. Empezaron a rotar bien, no sabíamos cómo contrarrestar eso, después lo pudimos resolver”.

“Para mí no era para roja, yo lo sentí así, no tuvo la intensidad necesaria para que me echen. Después de revisar las imágenes me pudieron haber expulsado tranquilamente, la cámara lenta exagera todo. Pero el árbitro estaba al lado y él vio que no era una jugada para que me expulsen”, expresó.

“Después él (Robert Piris Da Motta) hizo todo un show y exageró. Yo creo que pudieron haberme expulsado viendo la imagen, pero en cancha sentí que no era roja. Si yo fuera VAR, capaz que sí llamaba”, sentenció.