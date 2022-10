Pedro Sarabia: “Hacernos fuertes en casa es importante”

Nacional goleó 3-0 a Guaireña con triplete de Danilo Santacruz y recuperó la cima del torneo Clausura 2022 del fútbol paraguayo. El Tricolor, que lidera el certamen con dos puntos de ventaja sobre Olimpia y tres con relación a Cerro Porteño, segundo y tercera respectivamente, continúa firme hacia la conquista del título cuando restan tres jornadas por disputar.

Pedro Sarabia analizó el triunfo y destacó que la fortaleza de la Academia jugando de local es “muy importante”. “Para nosotros hacernos fuertes en casa es muy importante. Teníamos la obligación de ganar ante un rival bastante duro y difícil. Por suerte se puedo dar la victoria”, señaló, recordando la obligación que tenía después de la goleada 6-1 del Decano sobre Resistencia.

El entrenador volvió a modificar el equipo, pero mantuvo el mismo rendimiento y nivel, situación que destacó. “Ustedes verán que Arrúa (Carlos) no venía jugando y hoy arrancó. Jugó por sesenta minutos. Juan Franco no venía jugando y jugó, el chico Jesús (Cáceres) también no venía jugando y jugó. Hicimos varios cambios para dosificar los esfuerzos”, agregó el DT.

“Nosotros somos un equipo aguerrido, vertical y sabemos a lo que jugamos. Hay partidos en los que no puede marcar tres goles. Se irán dando partidos en los que marcaremos más de tres goles y otros que no. Lo importante es mantener el arco el cero. No nos preocupa ganar uno a cero”, finalizó Sarabia. La próxima presentación del puntero será el lunes contra Tacuary.