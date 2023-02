Pedro Sarabia: “Sport Huancayo sacó ventaja de la altura”

Nacional perdió ante el Sport Huancayo en la apertura de la Fase 1 de la Copa Libertadores. Los peruanos sacaron ventaja en la ida, pero la serie continúa abierta y culminará en Asunción la próxima semana. En conferencia, Pedro Sarabia analizó el partido y expresó que la altura de Huancayo (3.259 metros sobre el nivel del mar) fue un condicionante.

“Me hubiera gustado haber terminado con un mejor resultado. Consideramos que rival sacó ventaja de la altura. Nosotros somos un equipo que presiona arriba, que trata de jugar al balón y sabíamos que nos íbamos a encontrar con la dificultad de la falta de oxigeno. Es fútbol es así. Tenemos la revancha en casa y tenemos la obligación de mejorar”, señaló Sarabia.

Por otra parte, Sarabia manifestó que no obtuvo ninguna información del rival, que no había jugado ni amistosos ni debutado oficialmente. “No pudimos rescatar informaciones porque estaban inactivos, pero nosotros tratamos de implementar lo que estamos acostumbrados a jugar. No pudimos hacer por la altura y porque también el rival manejó bien la pelota”, expresó.

