Edgardo Orzusa: “El resultado es muy corto para el Huancayo”

Nacional perdió 2-1 en la altura de Huancayo por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2023. A pesar de la derrota, la llave continúa abierta y la Academia buscará remontar en Asunción, el martes 14 de febrero, a las 21:00. Este jueves, la delegación aterrizó en suelo guaraní después de pasar el miércoles, con un entrenamiento de por medio, en Lima.

Lea más: Nacional: cuándo será la vuelta y cómo clasificará a la Fase 2

Edgardo Orzusa, quien retornó al Tricolor, analizó el partido contra el Sport Huancayo y puntualizó que una caída por la mínima “era un buen resultado”. “Hasta perdiendo por la mínima era buen resultado para nosotros porque la altura es demasiado complicada. De hecho, empatamos y ellos consiguieron la ventaja casi al último minuto”, expresó a ABC TV.

Por otra parte, Orzusa criticó la adición de 8 minutos que otorgó el árbitro chileno Nicolás Gamboa. “También me parecía que no perdimos tanto tiempo para que den ocho minutos, que es un eternidad allá arriba”, mencionó el volante. “Jugamos en una condición no muy acostumbrada a nosotros. No es fácil estar a tres mil doscientos metros. Te falta el oxigeno, te cuesta pensar”, añadió.

Lea más: Jordan Santacruz: “Estamos confiados de poder remontar”